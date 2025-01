GM anuncia cinco novos modelos no Brasil em 2025 e aposta em 10 carros elétricos até 2028

No ano em que celebra os 100 anos da Chevrolet no Brasil, a General Motors (GM) se prepara para um 2025 movimentado, com o lançamento de cinco novos modelos no país. Além disso, a montadora tem planos ambiciosos para o futuro: o desenvolvimento de 10 modelos eletrificados até 2028.

Essas novidades fazem parte de um novo ciclo de investimentos da GM, anunciado no ano passado, que destinará R$ 7 bilhões às operações brasileiras entre 2024 e 2028. Grande parte desses recursos será direcionada à mobilidade sustentável, com o apoio do programa Mover, do governo federal.

O montante inclui a renovação completa do portfólio de veículos, o desenvolvimento de tecnologias adaptadas às necessidades locais, como mais opções flex, e a criação de novas oportunidades de negócios. Também há investimentos em melhorias nas fábricas, incluindo R$ 1,2 bilhão para a unidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Spark chega ao Brasil

Entre os lançamentos confirmados está o Spark EUV, veículo elétrico fruto de uma parceria da GM com as chinesas Saic e Wuling. Fabricado na China, o modelo ocupa um segmento de entrada no país asiático e promete ser um rival competitivo da BYD no mercado brasileiro.

Um século de inovação

Desde sua chegada ao Brasil, em 1925, a GM ajudou a transformar o transporte no país. Durante esse período, a montadora produziu quase 20 milhões de veículos Chevrolet localmente, sendo que um em cada cinco automóveis registrados no Brasil pertence à marca.

A GM também é a fabricante de automóveis com o maior tempo de operação contínua no país. Apesar de a Ford ter iniciado suas atividades antes, a marca encerrou suas operações fabris no Brasil.

A história da GM no país começou em um momento de recursos limitados e transporte escasso. A primeira fábrica foi instalada em São Paulo, e desde então, o automóvel se tornou um símbolo de liberdade e progresso, marcando a evolução do país ao longo de um século.