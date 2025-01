Turismo do futuro: como tecnologia e bem-estar vão transformar viagens até 2030

Imagine a cena: você decide viajar e consulta um assistente de inteligência artificial para encontrar a melhor data para visitar a Europa. Informa que prefere um destino pouco explorado e com custos acessíveis. Em segundos, o sistema sugere duas opções e, em seguida, organiza passagens, hospedagem e passeios, tudo em uma conversa intuitiva. Essa cena, que mais parece ficção científica, está mais próxima da realidade do que imaginamos — e deve se consolidar até 2030.

Essa previsão é um dos destaques do relatório “WOW! Turismo do Futuro”, elaborado pelo Kayak, em parceria com o The Future Laboratory, ao qual EXAME Casual teve acesso em primeira mão. O estudo contou com a participação de mais de 9.000 viajantes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil, França, Alemanha, Dinamarca e Suécia, todos com o hábito de realizar viagens internacionais a lazer pelo menos uma vez ao ano. Além disso, a pesquisa incluiu entrevistas qualitativas com especialistas do setor.

O documento identifica oito grandes tendências (veja abaixo) que devem moldar o turismo nos próximos anos, com destaque para a inteligência artificial e o bem-estar. “A IA já deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade. Ainda assim, muitas tarefas no turismo continuam sendo realizadas de forma manual, como a reserva de voos. Essa mudança vai revolucionar o setor”, afirma Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil.

Outra transformação importante está relacionada às redes sociais. O relatório aponta que, em breve, a integração entre plataformas de turismo e redes sociais permitirá reservas diretamente pelos aplicativos. “A possibilidade de reservar viagens sem sair das redes será algo comum. Ainda estamos explorando como essa dinâmica funcionará, mas é um caminho inevitável”, acrescenta Vedovato.

Turismo e bem-estar

O bem-estar também aparece como um fator central para os turistas, especialmente para aqueles que buscam viagens terapêuticas, como retiros em spas. Essa tendência está sendo abraçada por hóteis e resorts, que já oferecem experiências integradas, como aulas de ioga, meditação e atividades que promovem uma maior conexão com a espiritualidade. Muitos hóteis em estações de esqui europeias, por exemplo, têm ampliado sua oferta para incluir esses serviços.

As oito tendências do turismo até 2030:

Agentes de IA: ferramentas de inteligência artificial serão cada vez mais precisas, auxiliando desde o planejamento até a tomada de decisão. Multidestinos: viagens que combinam vários destinos em um mesmo roteiro ganharão popularidade, com itinerários que começam e terminam em diferentes aeroportos. Bem-estar como motivação: o turismo voltado à melhoria da qualidade de vida se tornará ainda mais relevante, com spas e retiros liderando essa tendência. Feedbooking: as redes sociais se consolidarão como ferramentas para inspiração e reserva de viagens, com influenciadores desempenhando um papel chave. Viagens virtuais: experiências imersivas, como tours 4D, concierges holográficos e viagens simuladas, transformarão a forma de explorar destinos. Turismo fora da rota: destinos pouco explorados se tornarão os preferidos de muitos turistas, promovendo um turismo mais consciente e exclusivo. Escapadas espirituais: retiros silenciosos, meditação e buscas genealógicas ganharão destaque como opções para quem busca conexões mais profundas. Fim da fidelidade: no futuro, a escolha por companhias aéreas e serviços não dependerá mais de programas de fidelidade, mas sim da melhor oferta disponível.