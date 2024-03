Novo Mustang GT Performance chega ao Brasil com imponência e potência; confira o preço

É inegável que o Mustang é um ícone da indústria automotiva, conhecido por sua elegância, desempenho e legado duradouro. Desde o seu lançamento pela Ford em 1964, este carro esportivo tem sido uma expressão de liberdade e paixão pela estrada.

Ao longo dos anos, o Mustang passou por várias evoluções, adaptando-se às demandas do mercado e às tendências da indústria, mas sempre mantendo sua identidade única. Com linhas aerodinâmicas, motor potente e design inconfundível, o Mustang continua a cativar entusiastas de carros em todo o mundo, tornando-se uma verdadeira lenda sobre rodas.

Qualquer mudança de geração é sempre muito bem pensada pela equipe da Ford, justamente não perder todas as características essenciais do carro, que o fazem ser um Mustang. A sétima geração, que começa a ser vendida no Brasil a partir desta segunda-feira, 25, consegue apresentar uma evolução, sem perder a identidade.

O carro estreou no mercado dos Estados Unidos no segundo semestre do ano passado e a venda é feita em mais de 100 mercados globais. A montadora não revela o total de unidades que serão disponibilizadas para o mercado brasileiro, mas o primeiro lote contempla 200 carros. A expectativa é de que os primeiros Mustangs dessa nova geração estejam nas ruas do país até o final de junho.

Mustang GT Performance

O Mustang GT Performance é equipado com o motor Coyote V8, um dos mais potentes já feitos pela Ford. A cor Vermelho Zadar, tom vibrante que realça o espírito indomável do veículo é outro destaque do lançamento. A chegada desta geração totalmente nova também tem um caráter especial por coincidir com os 60 anos do Mustang, que serão comemorados durante o ano com várias ações.

Na parte do design, o carro ganhou um ar ainda mais esportivo. A clássica assinatura da lanterna traseira em tríade aparece em outros elementos como aqui na saída de ar do motor. Pela primeira vez, a logo da Ford aparece em um Mustang, no para-brisa. O time de design ainda colocou sete Easter Eggs pra você tentar descobrir onde está o símbolo da marca.

Na direção tudo foi inspirado para que o condutor se sentisse dentro de um cockpit de um jato de caça. São seis modos de condução padrão e você ainda pode criar o seu próprio modo. O carro é tão potente que vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 4,3 segundos.

“O novo motor Coyote é muito forte e entrega 80% do torque máximo a apenas 2.000 rpm. Ele é mais rápido que o Mach 1, com 5 cv a mais na potência e 8 Nm a mais no torque. A aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora, de 4,3 segundos, é praticamente a mesma. Mas em trechos maiores, como 0 a 200 km/h, por exemplo, o ganho é perceptível”, explica Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

Na parte interna, tem painel de instrumentos de 12,4 polegadas que permite selecionar cores e gráficos personalizados, com animações de alta definição inspirados em games, incluindo medidores clássicos do Mustang. Ele pode ser configurado também para operar junto com a tela sensível ao toque de 13,2 polegadas do multimídia SYNC 4, formando uma peça única.

Quanto custa o Mustang GT Performance

No mercado brasileiro, o Mustang GT Performance custa R$ 529.000. Está disponível nas mais de 110 concessionárias da Ford espalhadas pelo país. A expectativa da montadora é de que os primeiros Mustangs dessa nova geração estejam nas ruas do país até o final de junho.

Ele vem também com um pacote de experiências conectadas: o Minhas Experiências Ford, que inclui o app FordPass Connect, agendamento de serviços online, serviço leva e traz, Guia 360, acompanhamento preventivo inteligente e atendimento do Ford Concierge.