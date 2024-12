Os 5 melhores champanhes disponíveis no Brasil segundo ranking EXAME Casual

No nariz, o champanhe apresenta aroma de brioche tostado e de levedura, equilibrados com classe. Na boca, é como se estivesse comendo um mousse, bem aerado, com volume e frescor. Essas são as características básicas de um bom champanhe. Mas dentro deste universo, há uma série de características únicas que diferenciam as vinícolas que elaboram esse ícone da vitivinicultura mundial, dando uma assinatura a cada garrafa.

Com a chegada das festas de final de ano, em especial o réveillon, o champanhe se torna um símbolo da data. Para avaliar o que há de melhor no mercado e ajudar na melhor escolha de compra, EXAME Casual fez uma degustação às cegas de champanhes brut e extra brut.

Cada importadora pode enviar até duas garrafas de vinícolas diferentes e cada vinícola pode enviar até dois rótulos. Ao todo, foram degustados 12 champanhes às cegas com preços variados. Como a qualidade da avaliação ficou no mais alto patamar, a opção foi por publicar todos os rótulos provados, com destaque para os cinco mais bem pontuados.

Participaram da avaliação sommeliers e jornalistas do setor, especialistas em grandes provas: Didu Russo, Fernando Perazza (Palácio Tangará), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Horst Kissmann (Prazeres da Mesa), Júnior Medeiros (sommelier - ABS), Marcela Celeguim (sommelière do Palácio Tangará), Pedro Fadanelli (Mania de Vinho), Ricardo Santinho (sommelier Vila Anália).

O serviço de degustação foi realizado no Palácio Tangará, eleito um dos 50 Melhores Hotéis do Brasil pelo ranking EXAME Casual 2024. A prova aconteceu no restaurante Tangará Jean-Georges, que ostenta uma estrela Michelin e figura entre os 100 Melhores Restaurantes do Brasil.

O que é um champanhe?

O champanhe é um espumante exclusivo da região de Champagne, na França, produzido por meio do método tradicional, que inclui uma segunda fermentação na garrafa para gerar as bolhas características. Apenas espumantes feitos nesta região, com as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, podem ser chamados de champanhe. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe.

Os 5 melhores da degustação

Mandois Brut | Importadora: Casa Flora

Elaborado com as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, o champanhe Mandois estagia por 3 anos sobre as borras nas caves construídas no século XVIII. No nariz, apresenta aromas de frutas amarelas, com notas de limão. Na cor, é um amarelo ouro claro. Na boca, os sabores de frutas brancas maduras se combinam com notas de mel e tostadas, oferecendo um longo potencial de guarda. Custa R$ 569.

Deutz Brut Classic | Importadora: Casa Flora

Este rótulo é elaborado com porções iguais de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, colhidas manualmente na última quinzena de setembro. Cada parcela é vinificada separadamente. Na assemblage, são misturados vinhos novos com vinhos de safras anteriores, em proporções que variam conforme a safra. O champanhe passa pela segunda fermentação, dentro da garrafa, com a adição do licor de tiragem. Na boca, apresenta textura aveludada e um final prolongado. Custa R$ 864,90.

Dom Pérignon Vintage 2015 Brut

Espumante vintage (o único da degustação) de prestígio, elaborado pela Maison Moët & Chandon com Chardonnay e Pinot Noir. Este champanhe leva o nome em homenagem ao monge beneditino Pierre Pérignon, conhecido por ter desenvolvido técnicas fundamentais que moldaram a produção de espumantes e vinhos mundialmente. Cada garrafa é envelhecida por no mínimo sete anos nas adegas subterrâneas da vinícola. Custa R$ 2.009, no Empório Santa Maria.

Alexandre Penet Premier Cru Extra Brut | Importadora: Weinhaus Exzellenz

Elaborado com 50% de uvas Chardonnay, 25% de Pinot Noir e 25% de Pinot Meunier, é um champanhe vinificado e parcialmente envelhecido em barricas de carvalho durante pelo menos 8 meses. Após esse período, é misturado com uma reserva perpétua (o que mantém a qualidade independentemente da safra). Custa R$ 750.

Eric Rodez Brut | Importadora: Tanyno

Este champanhe é elaborado com cerca de 60% Pinot Noir e 40% Chardonnay, provenientes de vinhedos Grand Cru em Ambonnay. O envelhecimento é feito com 20 a 25% de vinhos vinificados em pequenos barris de carvalho, e 45 a 50% de vinhos de reserva ajudam a trazer homogeneidade ao produto. O produtor adota práticas biodinâmicas e orgânicas.

Os outros degustados e que valem a compra

Arlaux Premier Cru Grande Cuvée Brut | Importadora: Cellar Vinhos

O rótulo Grande Cuvée é a assinatura da vinícola. Elaborado com Meunier, Pinot Noir e um toque de Chardonnay, todos provenientes de vinhas velhas em vinhedos Premier Cru, com cerca de 30% de vinho reserva. O champanhe passa três anos em processo de autólise (quando as leveduras começam o envelhecimento). O resultado é um espumante com frutas mais intensas, notas de envelhecimento e uma acidez equilibrada. No momento indisponível.

Devaux Cuvée D Brut | Importadora: Grand Cru

Com uma seleção de Pinot Noir e Chardonnay, este champanhe brut – envelhecido por 5 anos – mistura várias safras. O Cuvée D é refrescante, frutado, cremoso e persistente na boca. Expressa, no nariz, notas intensas de flores brancas, especiarias suaves, brioche tostado e baunilha. Harmoniza bem com frutos do mar e sobremesas, como brownies de chocolate. Custa R$ 849,90.

Lanson Black Label Brut | Importadora: Cantu

A Maison Lanson foi fundada em 1760, uma das mais antigas da história, permanecendo sob gestão familiar até hoje. Os champagnes da vinícola são elaborados principalmente com Pinot Noir, com cerca de 30% de Chardonnay, provenientes dos melhores terroirs da vinícola. Na boca, é cremoso, elegante e tem uma mineralidade equilibrada. Apresenta perlage persistente, delicadeza e um final longo. Custa R$ 449.

Moët & Chandon Imperial Brut

Criado a partir de mais de 100 vinhos diferentes, dos quais 20% a 30% são de reserva, selecionados para realçar a maturidade, complexidade e constância do champanhe. O assemblage reflete a diversidade das três castas: Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Apresenta aromas intensos de maçã verde, brioche, cereais e nozes frescas. Custa R$ 449.

Montaudon Brut | Importadora: Wine

Este champanhe preenche o paladar com sua cremosidade, boa acidez, corpo médio e delicada perlage. Elaborado com 80% Pinot Noir e Pinot Meunier e 20% Chardonnay, fica no mínimo 18 meses amadurecendo, o que lhe confere notas de frutas maduras, como damasco e pêssego amarelo. Na boca, é cremoso, com boa acidez e corpo médio. Custa R$ 579,90.

Vilmart & Cie Grand Cellier | Importadora: Tanyno

Elaborado com 70% de uvas Chardonnay e 30% de Pinot Noir, provenientes de vinhedos Premier Cru em Rilly-la-Montagne. O envelhecimento é feito por dez meses em grandes barris de carvalho. Na boca, apresenta notas cítricas, seguidas de aromas de fruta amarela. O final é levemente mineral e longo, com a última impressão remetendo à toranja.

Vollereaux Brut | Importadora: Chez France

Edição especial do clássico champanhe da Maison Vollereaux, com nomes de cidades brasileiras gravados na garrafa. O champanhe resulta da mescla das três variedades de castas da região. No nariz, apresenta aromas de frutas brancas e mel, com notas maduras de damasco. Na boca, é macio, flexível e com boa densidade. Delicado e frutado, é envelhecido por quatro anos na garrafa, em contato com as leveduras. Custa R$ 499.