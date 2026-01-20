Por que o BBB não tem mais plateia nas eliminações? Saiba o motivo

O Big Brother Brasil sempre foi um dos reality shows mais assistidos da TV aberta no Brasil e, por muitos anos, um dos momentos mais emocionantes do programa era a eliminação com plateia ao vivo, onde familiares, amigos e fãs aguardavam o participante sendo eliminado. No entanto, essa tradição foi interrompida e ainda não foi retomada como antes. Mas por quê?

Pandemia

O primeiro grande marco dessa mudança aconteceu em 2020, quando a pandemia de COVID-19 obrigou emissoras de todo o mundo a adotarem medidas de segurança. No BBB 20, a direção anunciou que as eliminações não teriam plateia presencial — incluindo aquelas formadas por familiares, amigos e convidados — para evitar aglomerações e reduzir o risco de contágio.

Pós-pandemia

Ao contrário do que muitos fãs esperavam, a emissora optou por não retomar o formato com público no estúdio, pelo menos na véspera ou no momento das eliminações. Um dos principais motivos é o formato das entrevistas ao vivo com o apresentador Tadeu Schmidt, que poderiam sofrer impactos com a presença física de uma plateia (como ruídos, interferências ou até momentos inesperados), prejudicando a experiência do telespectador em casa.

Segundo matéria do Notícias da TV, em dezembro de 2022, a Globo teria decidido voltar com a plateia para o BBB 23, no entanto, isso não aconteceu durante toda a edição.

Paredão de hoje

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até hoje a noite para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.