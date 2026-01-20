O calçado mais disputado da Nike em 2025 não é um tênis

Nem todo sucesso da Nike em 2026 veio dos tênis. Pelo menos é isso que indicam os dados mais recentes do mercado de revenda. Segundo o relatório Big Facts 2026, da StockX, analisado pelo site The Business of Fashion, o produto mais disputado da marca no último ano foi um clog, modelo normalmente fora do radar dos sneakerheads.

O modelo em questão é o Nike ReactX Rejuven8, lançado em janeiro de 2025. De acordo com a StockX, as vendas de calçados não esportivos da Nike cresceram 5.811% na plataforma, o maior avanço registrado entre todas as marcas com mais de 250 transações no período.

O fenômeno chama atenção porque foge do padrão do mercado secundário, tradicionalmente dominado por Jordans raros, Air Max exclusivos e edições limitadas. Um clog, em tese, não deveria liderar rankings de desejo, mas o desempenho do ReactX Rejuven8 mostra como o gosto do consumidor está mudando.

Para a Nike, o momento é estratégico. Em vez de apostar apenas em lançamentos voltados ao gosto do consumidor, a marca parece encontrar espaço em produtos que unem conforto, design e apelo cotidiano. Segundo análise do The Business of Fashion, fazia tempo que a empresa não acertava em um modelo com potencial tão amplo, capaz de circular entre moda, bem-estar e lifestyle.

É verdade que os dados do mercado de revenda não refletem diretamente as vendas no varejo tradicional. Ainda assim, eles funcionam como termômetro de comportamento, especialmente entre consumidores que costumam antecipar tendências. E, neste caso, o recado é claro: os sneakers já não são o único símbolo de status nos pés.

Essa mudança também apareceu em lançamentos recentes da marca. Os modelos Nike Mind 001 e 002, apresentados neste mês, combinam tecnologia sensorial com foco em conforto e bem-estar, e esgotaram quase imediatamente após o lançamento. O desempenho reforça o interesse por calçados que vão além da estética esportiva clássica.

Nike Mind 001: modelos voltados ao lifestyle (Nike /Reprodução)

Na mesma linha, a Nike se prepara para lançar sua aguardada colaboração com a Skims, marca de Kim Kardashian. O projeto aposta em três versões do Air Rift, um modelo inspirado no tradicional sapato Mary Jane, reinterpretado em tons terrosos e com solado mais fino, que remete à sensação de andar descalço.

A escolha surpreendeu quem esperava um Air Max ou um Jordan. Mas, no universo lifestyle, faz sentido já que os consumidores buscam cada vez mais versatilidade, conforto e design funcional.