Rick Owens lança coleção limitada de malas com Rimowa

A agenda de apresentações de Rick Owes está concorrida nesta semana. Além de apresentar ontem, 23, a coleção Concordianos durante a semana de moda masculina de Paris, o designer americano acaba de assinar uma coleção com a Rimowa.

Fabricada na Alemanha, a coleção Rimowa x Rick Owens Original Cabin Bronze, limitada a 500 peças numeradas, une a estética crua e sombria de Owens com a tradição de artesanato em alumínio da Rimowa.

"Não importa a distância ou o tempo, eu só levo uma mala de mão. Eu queria que o acabamento externo remetesse a um bronze de Giacometti, Brâncuși ou Richard Serra, e queria que o interior tivesse a sensação do toque de uma luva de couro preta. Não preciso de muito, mas gosto que o essencial seja o mais sobrenatural possível", diz Owens.

O modelo assinado por Owens é a icônica mala Original Cabin Bronze da Maison, mas com acabamento de alumínio patinado, aplicado manualmente. A técnica resulta em um efeito envelhecido no material característico, garantindo que nenhuma mala seja exatamente igual a outra.

Rimowa x Rick Owens Original Cabin Bronze: limitada a 500 peças numeradas (Matteo Carcelli/Divulgação)

O interior da peça é coberto por couro e foi fornecido diretamente por Rick Owens. Como parte da coleção exclusiva, uma tag de bagagem também está incluída, feita de couro com pelos naturais.

O emblema de Rick Owens aparece na placa de logotipo no exterior, ao lado da Rimowa. No interior, o logotipo do designer está gravado em um rótulo de couro ao lado do da Maison alemã, enquanto ambos os logotipos também aparecem de forma sutil nas alças de couro.

“Rick Owens traz uma ousadia intransigente para tudo o que toca. Sua abordagem destemida inspirou uma colaboração que desafia convenções a cada etapa. Reimaginamos os limites da nossa fabricação para entregar uma peça que celebra a criatividade e o artesanato no mais alto nível”, diz Hugues Bonnet-Masimbert, CEO da Rimowa.

A coleção estará disponível em lojas e site da marca a partir de 30 de janeiro por R$ 20.900.