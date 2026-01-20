Os filmes e séries da Netflix mais vistos no fim de 2025 — Brasil está na lista

Netflix: os mais vistos de 2025 (Netflix/Reprodução)
Repórter de Casual
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19h06.
Em 2025, a Netflix consolidou a posição como o maior palco da cultura pop global. Em relatório financeiro divulgado nesta terça-feira, 20, a companhia revelou que os assinantes consumiram 96 bilhões de horas de conteúdo apenas no segundo semestre do ano.
E entre os títulos assistidos estão dois brasileiros.
O grande protagonista de 2025 foi, sem surpresas, a temporada final de Stranger Things. O desfecho da saga de Eleven e seus amigos em Hawkins acumulou 120 milhões de visualizações. Outro retorno de peso foi o de Emily em Paris, que garantiu 41 milhões de visualizações na quinta temporada.
No Brasil, os títulos que mais chamaram público foram Donos do Jogo, série que atingiu 23 milhões de visualizações e o filme Caramelo, que ultrapassou as fronteiras e chegou a 54 milhões de assinantes.
O retorno de franquias consagradas dominou o engajamento, com destaque para a despedida de Hawkins:
O cinema em 2025 na plataforma foi marcado por grandes diretores e produções internacionais fortes:
Com a mara de 325 milhões de assinantes globais, a estratégia da Netflix de investir em produções fora do eixo de Hollywood bateu recordes.
Entre as produções da Coreia do Sul, dois títulos se destacaram: a terceira temporada de Round 6 teve 60,1 milhões de contas só nos primeiros três dias após o lançamento, em 27 de junho de 2025; e Guerreiras do K-POP se tornou o título mais assistido da plataforma, com 325 milhões de visualizações.
Adolescência, minissérie britânica, chegou ao segundo lugar entre as produções mais assistidas, com 142,6 milhões de visualizações. Também do Reino Unido, outro destaque foi O Monstro em Mim (Reino Unido), minissérie que chegou a 48 milhões de visualizações, e The Asset (Dinamarca), com 24 milhões.
No campo das séries de não-ficção, o reality culinário sul-coreano Culinary Class Wars também puxou os números da empresa para cima, com 10 milhões de visualizações em sua segunda fase.
No departamento de longas-metragens, a diversidade de gêneros deu o tom. A releitura de Frankenstein por Guillermo del Toro foi o filme mais assistido do período, com 102 milhões de visualizações. Logo atrás vem a sequência de mistério Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, que alcançou 66 milhões de visualizações.
Além dos roteiros ficcionais, o documentário Sean Combs: The Reckoning atraiu 54 milhões de pessoas, liderando o gênero de true crime e investigação.