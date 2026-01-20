Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Os filmes e séries da Netflix mais vistos no fim de 2025 — Brasil está na lista

Companhia divulgou os resultados financeiros do ano passado e destacou as produções mais assistidas da plataforma; Brasil entrou na lista com dois títulos

Netflix: os mais vistos de 2025 (Netflix/Reprodução)

Netflix: os mais vistos de 2025 (Netflix/Reprodução)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19h06.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Em 2025, a Netflix consolidou a posição como o maior palco da cultura pop global. Em relatório financeiro divulgado nesta terça-feira, 20, a companhia revelou que os assinantes consumiram 96 bilhões de horas de conteúdo apenas no segundo semestre do ano.

E entre os títulos assistidos estão dois brasileiros.

O grande protagonista de 2025 foi, sem surpresas, a temporada final de Stranger Things. O desfecho da saga de Eleven e seus amigos em Hawkins acumulou 120 milhões de visualizações. Outro retorno de peso foi o de Emily em Paris, que garantiu 41 milhões de visualizações na quinta temporada.

No Brasil, os títulos que mais chamaram público foram Donos do Jogosérie que atingiu 23 milhões de visualizações e o filme Carameloque ultrapassou as fronteiras e chegou a 54 milhões de assinantes.

Veja as produções mais assistidas no quarto tri de 2025

Séries

O retorno de franquias consagradas dominou o engajamento, com destaque para a despedida de Hawkins:

  • Stranger Things (Temporada Final): 120 milhões de visualizações
  • O Monstro em Mim (EUA - Estreia): 48 milhões de visualizações
  • Ms. Rachel (S1 - Infantil): 47 milhões de visualizações
  • Emily em Paris (S5): 41 milhões de visualizações
  • Nobody Wants This (S2): 31 milhões de visualizações
  • The Asset (Dinamarca): 24 milhões de visualizações
  • Donos do Jogo (Brasil): 23 milhões de visualizações
  • Last Samurai Standing (Japão): 22 milhões de visualizações
  • Record of Ragnarok (S3 - Japão): 13 milhões de visualizações
  • Selling Sunset (S9): 11 milhões de visualizações
  • Culinary Class Wars (S2 - Coreia): 10 milhões de visualizações

Filmes

O cinema em 2025 na plataforma foi marcado por grandes diretores e produções internacionais fortes:

  • Frankenstein: 102 milhões de visualizações
  • Casa de Dinamite: 78 milhões de visualizações
  • Wake Up Dead Man: Um Mistério Knives Out: 66 milhões de visualizações
  • Caramelo (Brasil): 54 milhões de visualizações
  • Champagne Problems: 52 milhões de visualizações
  • My Secret Santa: 51 milhões de visualizações
  • Troll 2 (Noruega): 47 milhões de visualizações
  • A Merry Little Ex-Mas: 40 milhões de visualizações
  • Jay Kelly: 21 milhões de visualizações
  • Sonhos de Trem: 20 milhões de visualizações

O peso do conteúdo internacional em 2025

Com a mara de 325 milhões de assinantes globais, a estratégia da Netflix de investir em produções fora do eixo de Hollywood bateu recordes.

Entre as produções da Coreia do Sul, dois títulos se destacaram: a terceira temporada de Round 6 teve 60,1 milhões de contas só nos primeiros três dias após o lançamento, em 27 de junho de 2025; e Guerreiras do K-POP se tornou o título mais assistido da plataforma, com 325 milhões de visualizações.

Adolescência, minissérie britânica, chegou ao segundo lugar entre as produções mais assistidas, com 142,6 milhões de visualizações. Também do Reino Unido, outro destaque foi O Monstro em Mim (Reino Unido), minissérie que chegou a 48 milhões de visualizações, e The Asset (Dinamarca), com 24 milhões.

No campo das séries de não-ficção, o reality culinário sul-coreano Culinary Class Wars também puxou os números da empresa para cima, com 10 milhões de visualizações em sua segunda fase.

Cinema na Netflix?

No departamento de longas-metragens, a diversidade de gêneros deu o tom. A releitura de Frankenstein por Guillermo del Toro foi o filme mais assistido do período, com 102 milhões de visualizações. Logo atrás vem a sequência de mistério Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, que alcançou 66 milhões de visualizações.

Além dos roteiros ficcionais, o documentário Sean Combs: The Reckoning atraiu 54 milhões de pessoas, liderando o gênero de true crime e investigação.

Acompanhe tudo sobre:NetflixFilmesSériesFilmes brasileiros

Mais de Casual

Honda Fit 2026 ganha novo visual com 'design chinês'

O bom momento do queijo na gastronomia brasileira

O calçado mais disputado da Nike em 2025 não é um tênis

'Rio de Janeiro virou moda' e lidera buscas para o Carnaval

Mais na Exame

Brasil

Moraes suspende parte das regras para operação de motoapps em São Paulo

Pop

BBB 26: Até quando vai o 'Castigo do Monstro' de Marcelo?

Mercados

Ibovespa renova máxima histórica com Wall Street em modo 'venda América'

EXAME Agro

Produção de café e carne impulsionam agro de SP em 2025, diz levantamento