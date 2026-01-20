Os filmes e séries da Netflix mais vistos no fim de 2025 — Brasil está na lista

Em 2025, a Netflix consolidou a posição como o maior palco da cultura pop global. Em relatório financeiro divulgado nesta terça-feira, 20, a companhia revelou que os assinantes consumiram 96 bilhões de horas de conteúdo apenas no segundo semestre do ano.

E entre os títulos assistidos estão dois brasileiros.

O grande protagonista de 2025 foi, sem surpresas, a temporada final de Stranger Things. O desfecho da saga de Eleven e seus amigos em Hawkins acumulou 120 milhões de visualizações. Outro retorno de peso foi o de Emily em Paris, que garantiu 41 milhões de visualizações na quinta temporada.

No Brasil, os títulos que mais chamaram público foram Donos do Jogo, série que atingiu 23 milhões de visualizações e o filme Caramelo, que ultrapassou as fronteiras e chegou a 54 milhões de assinantes.

Veja as produções mais assistidas no quarto tri de 2025

Séries

O retorno de franquias consagradas dominou o engajamento, com destaque para a despedida de Hawkins:

Stranger Things (Temporada Final): 120 milhões de visualizações

120 milhões de visualizações O Monstro em Mim (EUA - Estreia): 48 milhões de visualizações

48 milhões de visualizações Ms. Rachel (S1 - Infantil): 47 milhões de visualizações

47 milhões de visualizações Emily em Paris (S5): 41 milhões de visualizações

41 milhões de visualizações Nobody Wants This (S2): 31 milhões de visualizações

31 milhões de visualizações The Asset (Dinamarca): 24 milhões de visualizações

24 milhões de visualizações Donos do Jogo (Brasil): 23 milhões de visualizações

Last Samurai Standing (Japão): 22 milhões de visualizações

22 milhões de visualizações Record of Ragnarok (S3 - Japão): 13 milhões de visualizações

13 milhões de visualizações Selling Sunset (S9): 11 milhões de visualizações

11 milhões de visualizações Culinary Class Wars (S2 - Coreia): 10 milhões de visualizações

Filmes

O cinema em 2025 na plataforma foi marcado por grandes diretores e produções internacionais fortes:

Frankenstein: 102 milhões de visualizações

102 milhões de visualizações Casa de Dinamite: 78 milhões de visualizações

78 milhões de visualizações Wake Up Dead Man: Um Mistério Knives Out: 66 milhões de visualizações

66 milhões de visualizações Caramelo (Brasil): 54 milhões de visualizações

54 milhões de visualizações Champagne Problems: 52 milhões de visualizações

52 milhões de visualizações My Secret Santa: 51 milhões de visualizações

51 milhões de visualizações Troll 2 (Noruega): 47 milhões de visualizações

47 milhões de visualizações A Merry Little Ex-Mas: 40 milhões de visualizações

40 milhões de visualizações Jay Kelly: 21 milhões de visualizações

21 milhões de visualizações Sonhos de Trem: 20 milhões de visualizações

O peso do conteúdo internacional em 2025

Com a mara de 325 milhões de assinantes globais, a estratégia da Netflix de investir em produções fora do eixo de Hollywood bateu recordes.

Entre as produções da Coreia do Sul, dois títulos se destacaram: a terceira temporada de Round 6 teve 60,1 milhões de contas só nos primeiros três dias após o lançamento, em 27 de junho de 2025; e Guerreiras do K-POP se tornou o título mais assistido da plataforma, com 325 milhões de visualizações.

Adolescência, minissérie britânica, chegou ao segundo lugar entre as produções mais assistidas, com 142,6 milhões de visualizações. Também do Reino Unido, outro destaque foi O Monstro em Mim (Reino Unido), minissérie que chegou a 48 milhões de visualizações, e The Asset (Dinamarca), com 24 milhões.

No campo das séries de não-ficção, o reality culinário sul-coreano Culinary Class Wars também puxou os números da empresa para cima, com 10 milhões de visualizações em sua segunda fase.

Cinema na Netflix?

No departamento de longas-metragens, a diversidade de gêneros deu o tom. A releitura de Frankenstein por Guillermo del Toro foi o filme mais assistido do período, com 102 milhões de visualizações. Logo atrás vem a sequência de mistério Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, que alcançou 66 milhões de visualizações.

Além dos roteiros ficcionais, o documentário Sean Combs: The Reckoning atraiu 54 milhões de pessoas, liderando o gênero de true crime e investigação.