Relógios e corridas: entenda o momento da TAG Heuer

NOVA YORK. Se tem uma marca de relojoaria em evidência hoje é a TAG Heuer. A partir deste ano, e pela próxima década, a manufatura suíça volta a ser cronometrista oficial do circuito de Fórmula 1. Com isso, esperava-se que a associação histórica da manufatura com provas automobilísticas fosse ainda mais reforçada nos novos modelos.

Esse endosso das raízes apareceu já na LVMH Watch Week, que acontece entre os dias 21 e 24 de janeiro em Nova York. A TAG Heuer apresentou algumas novas versões da coleção Carrera, criada em 1963 por Jack Heuer inspirada na corrida Carrera Panamericana e nos instrumentos dos painéis de carros de corrida.

Apesar da inspiração nos antigos cronógrafos usados para medir os tempos dos carros, os novos Carrera também vêm em versões femininas, com complicações e com pedras preciosas, tendências que a TAG Heuer vêm seguindo em anos mais recentes. A marca tambem trouxe um novo modelo da linha Formula 1.

A apresentação das novidades da TAG Heuer na LVMH Watch Week aconteceu na The Landmark, o imponente novo edifício de dez andares da Tiffany & Co, na Quinta Avenida de Nova York. Acompanhe.

Carrera Chronograph e Carrera Chronograph Tourbillon

Os modelos TAG Heuer Carrera Chronograph e TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon chegam com um marcante mostrador em degradê preto-roxo, seguindo o sucesso do TAG Heuer Monaco Chronograph na mesma cor. Principais destaques dos novos modelos:

Design "Glassbox" com cristal de safira curvado

Mostrador com acabamento sunray escovado em degradê de preto a roxo

Caixa de aço inoxidável de 39mm (Chronograph) e 42mm (Chronograph Tourbillon)

Movimento automático in-house Calibre TH20-00 (Chronograph) e TH20-09 (Chronograph Tourbillon)

Resistência à água de 100 metros

Pulseira de couro preto perfurado com forro roxo

O TAG Heuer Carrera Chronograph apresenta:

Caixa de 39 milímetros

Movimento Calibre TH20-00 com reserva de marcha de 80 horas

Preço sugerido de 6.500 francos suíços

O TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon, limitado a 200 peças, oferece:

Caixa de 42 milímetros

Movimento Calibre TH20-09 com tourbillon e reserva de marcha de 65 horas

Preço sugerido de 34.000 francos suíços

A ideia com os novos modelos é trazer uma outra perspectiva à coleção Carrera, com seu jogo de cores e luz extraordinário. Ambos os modelos estarão disponíveis a partir de janeiro de 2025.

Carrera Chronograph: tom marcante de roxo (TAG Heuer/Divulgação)

Carrera Chronograph Precious

Os novos modelos Carrera Chronograph chegam em duas versões femininas, combinando a precisão pela qual a TAG Heuer é conhecida com um design refinado. A versão chega em duas cores, azul e rosa, com as seguintes características:

Caixa de aço de 39mm com design "glassbox" e cristal de safira curvado

Movimento automático TH20-00 com reserva de marcha de 80 horas

Mostrador com acabamento circular escovado e layout bi-compax

Bezel cravejado com 72 diamantes (0,45 quilates) e 11 índices de diamante chaton (0,107 quilates)

Resistência à água de 100 metros

Pulseiras de couro de jacaré azul perolado ou couro de bezerro rosa em pó

Ambos os relógios contam com um bezel cravejado de diamantes, adicionando um toque de luxo ao design esportivo da coleção Carrera. O tamanho, de 39 milímetros é bastante versátil. Os novos TAG Heuer Carrera Chronograph estarão disponíveis a partir de janeiro de 2025, com preços sugeridos de 8.400 francos suíços para o modelo rosa e 8.500 francos suíços para o modelo azul.

Carrera Chronosprint x Porsche Rallye

A TAG Heuer e a Porsche uniram forças mais uma vez para criar um relógio que celebra a história compartilhada das duas marcas no automobilismo. O novo TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Rallye é uma edição limitada que homenageia o sucesso do Porsche 911 no Rali de Monte Carlo de 1965.

Principais destaques do novo modelo:

Disponível em duas versões: aço (limitada a 911 peças) e ouro amarelo 18K (limitada a 11 peças)

Movimento automático TH20-08 com reserva de marcha de 80 horas

Cronógrafo com módulo exclusivo inspirado na parceria com a Porsche

Design que remete aos cronômetros de painel da Heuer usados no Rali de Monte Carlo

Caixa de 42mm com construção "glassbox" em safira

Resistência à água de 100 metros

O relógio traz diversos elementos em homenagem ao Porsche 911 "147" que competiu no Rali de Monte Carlo de 1965:

Mostrador preto com acabamento cintilante, inspirado na carroceria do carro

Marcações em bege remetendo ao volante original

Linhas vermelhas no flange representando a aceleração de 0-100 km/h em 8,4 segundos

A versão em aço tem preço sugerido de 10.000 francos suíços, enquanto a versão em ouro amarelo chega a 24.000 francos suíços. Ambas estarão disponíveis a partir de janeiro de 2025. A parceria entre TAG Heuer e Porsche já tem cinco anos, combinando a expertise em relojoaria de precisão da marca suíça com o legado automotivo da fabricante alemã.

Carrera Date

Os novos modelos, com 36 milímetros de diâmetro, chegam em tons suaves de rosa e lilás, trazendo uma abordagem mais feminina e contemporânea para a linha. Principais destaques dos novos modelos:

Disponíveis em dois tons pastel, rosa em pó e lilás

Caixa de aço de 36 milímetros, tamanho original do Carrera de 1963

Movimento automático Calibre 7 com reserva de marcha de 56 horas

Mostrador com 11 diamantes (0,22 quilates no total)

Resistência à água de 50 metros

Bracelete em aço polido com design em "H"

O modelo em rosa apresenta um mostrador com acabamento sunray escovado, enquanto a versão lilás traz um acabamento escovado em caracol. Ambos os relógios contam com um aro graduado ao redor do mostrador, uma referência sutil à herança automobilística da marca. Os novos TAG Heuer Carrera Date estarão disponíveis a partir de junho de 2025, com preço sugerido de 4.250 francos suíços.

TAG Heuer Carrera Date: tamanho do Carrera original de 1963 (TAG Heuer/Divulgação)

Formula 1 Chronograph

A coleção de novos relógios da linha Formula 1 reafirma a conexão com o mundo do automobilismo e inclui cinco modelos de cronógrafos, sendo quatro da coleção principal e um em colaboração especial com a Oracle Red Bull Racing. Principais destaques da nova coleção:

Cinco novos modelos de cronógrafos, incluindo uma edição especial Oracle Red Bull Racing

Caixa de titânio grau 2 de 44 milímetros, alguns modelos com revestimento DLC

Movimento automático Calibre 16 com cronógrafo

Design inspirado nos carros de Fórmula 1, com elementos aerodinâmicos e detalhes técnicos

Resistência à água de 200 metros

Preços entre 4.600 e 5.300 francos suíços

Os novos modelos apresentam uma série de inovações de design inspiradas no mundo da Fórmula 1:

Caixa com linhas aerodinâmicas que evocam o bico de um carro de F1

Bezel com micro-perfurações, remetendo aos discos de freio

Índices inspirados no formato frontal dos carros de F1

Conceito de "Grand Prix noturno" com contrastes ousados e cores vibrantes

A edição especial TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing inclui:

Caixa de titânio grau 2

Bezel de taquímetro com inserção de carbono forjado

Mostrador azul opala com padrão xadrez

Cores autênticas da Oracle Red Bull Racing, aplicadas com tons Pantone

Embalagem especial com o logotipo e as cores da equipe

* o jornalista viajou a convite da LVMH Watch Week