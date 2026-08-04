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Lançamentos do Apple TV+ em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O retorno de 'Ted Lasso', a segunda temporada de 'Matéria Escura' e o final de 'Lucky' são os destaques do mês

Apple TV+: o que chega ao streaming em agosto de 2026? (Ted Lasso/ Apple TV+)

Apple TV+: o que chega ao streaming em agosto de 2026? (Ted Lasso/ Apple TV+)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h26.

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O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa de conteúdos no Apple TV+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e finais de temporada.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como o retorno de Jason Sudeikis na quarta temporada de Ted Lasso, a segunda temporada da ficção científica Matéria Escura, além do novo ano do drama mexicano Mulheres de Azul.

Já nos encerramentos de temporada, a plataforma apresenta o desfecho do thriller de suspense estrelado por Anya Taylor-Joy Lucky e os episódios finais de Sugar e Trying. Para os fãs de esportes, a docussérie A Dinastia: UConn Huskies também é uma das grandes adições do mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em agosto de 2026:

Séries que entram no Apple TV+ em agosto

  • Ted Lasso: Temporada 4 | 05/08/2026
  • Mulheres de Azul: Temporada 2 | 12/08/2026
  • Matéria Escura: Temporada 2 | 28/08/2026

Documentários e especiais

  • A Dinastia: UConn Huskies | 21/08/2026

Finais de temporada em agosto

  • Sugar: Final da Temporada 2 | 07/08/2026
  • Lucky: Final da Temporada 1 | 19/08/2026
  • Trying: Final da Temporada 5 | 26/08/2026
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