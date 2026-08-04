Lançamentos do Apple TV+ em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

Apple TV+: o que chega ao streaming em agosto de 2026? (Ted Lasso/ Apple TV+)
Repórter de Casual
Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h26.
O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa de conteúdos no Apple TV+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e finais de temporada.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como o retorno de Jason Sudeikis na quarta temporada de Ted Lasso, a segunda temporada da ficção científica Matéria Escura, além do novo ano do drama mexicano Mulheres de Azul.
Já nos encerramentos de temporada, a plataforma apresenta o desfecho do thriller de suspense estrelado por Anya Taylor-Joy Lucky e os episódios finais de Sugar e Trying. Para os fãs de esportes, a docussérie A Dinastia: UConn Huskies também é uma das grandes adições do mês.