Lançamentos do Apple TV+ em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa de conteúdos no Apple TV+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e finais de temporada.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como o retorno de Jason Sudeikis na quarta temporada de Ted Lasso, a segunda temporada da ficção científica Matéria Escura, além do novo ano do drama mexicano Mulheres de Azul.

Já nos encerramentos de temporada, a plataforma apresenta o desfecho do thriller de suspense estrelado por Anya Taylor-Joy Lucky e os episódios finais de Sugar e Trying. Para os fãs de esportes, a docussérie A Dinastia: UConn Huskies também é uma das grandes adições do mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em agosto de 2026:

Séries que entram no Apple TV+ em agosto

Ted Lasso: Temporada 4 | 05/08/2026

Mulheres de Azul: Temporada 2 | 12/08/2026

Matéria Escura: Temporada 2 | 28/08/2026

Documentários e especiais

A Dinastia: UConn Huskies | 21/08/2026

Finais de temporada em agosto