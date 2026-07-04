Os charms de diamante que decoram as bolsas da Hermès

Dubai concentra uma das maiores coleções de bolsas Hermès do mundo, beneficiada por baixa tributação e um dos menores índices de criminalidade entre as grandes cidades, características que tornam o lugar um destino natural para guardar esse tipo de patrimônio. Foi nesse ambiente que nasceu, em 2024, a Bag Bijoux, marca das irmãs Ashna e Aria Mehta.

A grife produz charms de diamante feitos especificamente para as alças de bolsas Birkin e Kelly. Os preços partem de cerca de US$ 2.800, próximo de R$ 14.500 na cotação atual, e chegam a encomendas que somam sete dígitos. O sistema de fixação foi desenvolvido para não marcar o couro, e cada peça também funciona como colar ou broche. Correntes avulsas estendem o uso para outros modelos de bolsa, não só os da Hermès.

Joia pensada para o couro

A Gilded Bloom, vencedora do COUTURE Design Awards 2026, construída em torno de um diamante amarelo fancy intense de 36,89 quilates (Divulgação)

A maior parte da produção acontece em Dubai, com diamantes naturais e gemas como esmeraldas e rubis montados em ouro 18 quilates, enquanto uma fração menor é feita em ouro 14 quilates na Índia. As irmãs vêm de uma família ligada à Rosy Blue, empresa indiano-belga de diamantes, e a mãe delas comanda a grife de alta joalheria Payal New York. Ashna deixou Nova York para morar em Dubai no fim de 2018.

A peça mais recente da marca é a Gilded Bloom, construída em torno de um diamante amarelo fancy intense de 36,89 quilates, que venceu a categoria Alta Costura no COUTURE Design Awards 2026, em Las Vegas, considerado o principal prêmio do setor de joalheria.

Encomendas que já passaram por celebridades

A UAE Peace Flag, com diamantes brancos e pretos, rubis e esmeraldas, uma das encomendas personalizadas mais pedidas da marca (Divulgação)

Entre as criações mais elaboradas está a UAE Peace Flag, com diamantes brancos e pretos, rubis e esmeraldas em ouro branco 18 quilates, avaliada em cerca de US$ 14.000, perto de R$ 72.400. A marca também já fez peças sob medida para nomes como Kylie Jenner e Mindy Kaling, que foram fotografadas usando os charms. Um dos conjuntos personalizados, batizado Lip Kit, custou US$ 25.000, próximo de R$ 129.300.

Onde encontrar

A coleção é vendida na Moda Operandi, na varejista nigeriana Alara, na THAT Concept Store do Mall of the Emirates, na plataforma SANDS UAE e na The Luxury Flavor, marketplace dedicado a peças de grife usadas em Dubai. A multiplicidade de usos, segundo a marca, é um dos motivos que atrai colecionadoras de bolsas para o produto, já que o mesmo charm pode acompanhar a bolsa em um evento e depois virar uma joia avulsa no dia seguinte.