O Aperol ganhou um rival — e ele vem da mesma região da Itália

A Campari vendeu 8,8 milhões de caixas de Aperol no mundo em 2025. A Bacardi vendeu 435 mil caixas de St-Germain, segundo a consultoria Jefferies. A diferença segue grande, mas o ritmo de crescimento das duas bebidas se inverteu nos Estados Unidos. Nos últimos três meses, a demanda por St-Germain no país saltou 40%, de acordo com a NielsenIQ. No mesmo período, as vendas de Aperol caíram 4%.

O sucesso tem nome e sobrenome: Hugo spritz. O coquetel é feito com prosecco, o licor de flor de sabugueiro, água com gás e folhas de hortelã, finalizado com uma rodela de limão. A receita nasceu na região de Tirol do Sul, no norte da Itália, perto da fronteira com a Áustria, criada por um bartender local como alternativa ao Aperol spritz. O sabor é mais floral e menos amargo que o do rival, e ganhou o público americano por outro caminho, o das viagens à Europa retomadas depois da pandemia.

Segundo Ned Duggan, diretor de marketing global da Bacardi, sediada nas Bermudas, essa foi a porta de entrada da bebida no mercado americano. Turistas experimentaram a bebida na Europa e levaram o hábito de volta para casa, compartilhando a experiência nas redes sociais e recomendando aos amigos.

Onde a Campari ainda lidera

Apesar do avanço do rival, o Aperol responde por mais de um quarto da receita total do grupo Campari. O analista Ed Mundy, da Jefferies, disse que só recomendará elevar a classificação da ação, hoje em "manter", quando o crescimento das vendas do Aperol acelerar novamente.

Bacardi e Campari são empresas familiares e dividem uma fatia parecida do mercado global de destilados, entre 2% e 3% cada uma. Além do St-Germain, a Bacardi tem no portfólio a Bombay Sapphire e a Grey Goose.

Para o CEO da Campari, não há motivo para alarme

O CEO da Campari, Simon Hunt, minimizou o avanço do concorrente em entrevista ao Financial Times. Ele defendeu que o portfólio da empresa, que vai do amargo ao doce, cobre praticamente todos os paladares do mercado de aperitivos. “Não vejo isso como uma grande disputa, para ser sincero", disse.

Para o executivo, existe uma diferença estrutural entre as duas bebidas: o Hugo spritz não carrega uma marca associada de forma automática, ao contrário do Aperol spritz, o que obriga a Bacardi a investir mais para vincular o St-Germain ao coquetel. Hunt chegou a dizer que o crescimento do rival pode até ajudar a expandir toda a categoria de spritz. Neste ano, a Campari destacou 21 embaixadores de marca em 11 estados americanos para reforçar a presença do Aperol no país.

O espaço que falta ocupar

O mercado de spritz nos Estados Unidos ainda tem margem para crescer, segundo Hunt. A penetração da bebida no Reino Unido é de 3%, contra 1% nos Estados Unidos. Dois terços do crescimento em consumo de spritz vêm de pessoas que migraram da cerveja, e o terço restante, do vinho, aponta a Jefferies.

Na quarta-feira, a Campari, listada na bolsa de Milão, informou que as vendas de Aperol cresceram 3,3% no primeiro semestre do ano, ritmo mais lento que os picos anteriores da marca. A companhia elevou sua projeção de lucro após o reembolso de tarifas americanas sobre importações de bebidas europeias.