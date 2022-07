Gucci, Fendi e Dior: leilão de bolsas de grife tem opções a partir de R$ 150

Quando se fala em bolsas de grife, nem sempre é possível investir no modelo desejado. Uma boa oportunidade para realizar o sonho de ter um acessório cobiçado no closet é o leilão Dedalo, que está no ar até o dia 2 de agosto, no Superbid Marketplace.

São 109 peças seminovas, de marcas como Chanel, Hermès, Prada, Cartier, Louis Vuitton, Prada, Dior e Versace, entre outras. Dentre as peças, é possível encontrar uma Hermès vintage por R$ 3,5 mil.

Antes de serem colocados à venda, todos os acessórios foram inspecionados e tiveram a autenticidade reconhecida por Gabriel Camacho, especialista em marcas de luxo.

As bolsas à venda chegam a ter desconto de 90% no valor original. Os preços iniciais do leilão, que também oferece carteiras, pastas e malas de viagem, variam entre R$ 150 e R$ 29,5 mil. E, para quem quiser ver de perto as peças antes de comprar, estas estão expostas na Rua Oscar Freire, 232. Os lances podem ser feitos através deste link.

Confira algumas das peças à venda:

Chistian Dior: Bolsa Lady Dior de couro vermelho - R$ 7 mil

Fendi - Bolsa Baguette de contas douradas e lezard - R$ 1,6 mil

Bolsa Gianni Versace, em couro off-white (36cmx21cm) – R$ 1,2 mil

Bolsa Zumi, em couro preto, da marca Gucci (36cmx21cm) -R$ 6 mil

