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Lançamentos da Mubi em agosto de 2026: veja os filmes do mês

'Godzilla', 'Lavoura Arcaica' e a estreia de 'Moonage Daydream' estão entre os destaques de agosto

Mubi: o que entra no catálogo em agosto de 2026

Mubi: o que entra no catálogo em agosto de 2026

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h31.

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O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa e dedicada aos cinéfilos na MUBI. Entram no catálogo clássicos cult restaurados, produções brasileiras aclamadas e uma maratona especial para os fãs do maior monstro do cinema.

Entre os grandes destaques do mês, a plataforma traz o emblemático nacional Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho, o aclamado documentário musical Moonage Daydream, sobre David Bowie, além de uma especialíssima mostra dedicada ao universo de Godzilla.

Completam a programação produções contemporâneas elogiadas em festivais, como o drama Vingança, de Coralie Fargeat, o premiado Inshallah, a Boy e o tocante Planeta Solitário. Garanta a pipoca e confira a lista completa!

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em agosto de 2026:

Filmes que entram na MUBI em agosto

  • Linda Linda Linda | 01/08/2026
  • Solo Sunny | 01/08/2026
  • Moonage Daydream | 01/08/2026
  • Os Iniciados | 04/08/2026
  • Inshallah, a Boy | 05/08/2026
  • Godzilla | 14/08/2026
  • O Despertar dos Monstros | 14/08/2026
  • Mothra vs. Godzilla | 14/08/2026
  • Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All Out Attack | 14/08/2026
  • Godzilla vs. Mechagodzilla | 14/08/2026
  • Godzilla vs. Biollante | 14/08/2026
  • Godzilla vs. Destoroyah | 14/08/2026
  • O Retorno de Godzilla | 14/08/2026
  • Visões Ancestrais do Futuro | 14/08/2026
  • Erupcja | 14/08/2026
  • Lavoura Arcaica | 18/08/2026
  • A Solidão dos Lagartos | 21/08/2026
  • The Capsule | 24/08/2026
  • Vingança | 26/08/2026
  • Planeta Solitário | 28/08/2026
  • A Sombra do Meu Pai | 28/08/2026
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