Lançamentos da Mubi em agosto de 2026: veja os filmes do mês

O mês de agosto começa a todo vapor no streaming com uma seleção diversa e dedicada aos cinéfilos na MUBI. Entram no catálogo clássicos cult restaurados, produções brasileiras aclamadas e uma maratona especial para os fãs do maior monstro do cinema.

Entre os grandes destaques do mês, a plataforma traz o emblemático nacional Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho, o aclamado documentário musical Moonage Daydream, sobre David Bowie, além de uma especialíssima mostra dedicada ao universo de Godzilla.

Completam a programação produções contemporâneas elogiadas em festivais, como o drama Vingança, de Coralie Fargeat, o premiado Inshallah, a Boy e o tocante Planeta Solitário. Garanta a pipoca e confira a lista completa!

Confira a lista completa de lançamentos da MUBI em agosto de 2026:

Filmes que entram na MUBI em agosto