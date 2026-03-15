Oscar 2026: quais recordes que o Brasil pode quebrar neste domingo?

A 98ª edição do Oscar, que acontece neste domingo, 15, no Dolby Theatre, em Los Angeles, já pode ser considerada histórica para o cinema brasileiro.

O Agente Secreto está indicado a quatro estatuetas, igualando o recorde que era de Cidade de Deus. No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado a três estatuetas e venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

O longa de Kleber Mendonça Filho está indicado a:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator (Wagner Moura)

Melhor Elenco (categoria inédita)

A categoria de Melhor Elenco foi incluída neste ano. É a primeira novidade em termos de estatueta para a Academia desde 2001, quando foi criado o prêmio para Melhor Longa de Animação. Com isso, o Oscar passa a contar com 24 categorias oficiais.

A outra indicação para o cinema brasileiro vem com Adolpho Veloso, nomeado em Melhor Fotografia pelo filme americano Sonhos de Trem.

Wagner Moura quebrando barreiras

Pela primeira vez na história, um ator brasileiro concorre ao Oscar de Melhor Ator. Wagner Moura, indicado por sua atuação em O Agente Secreto, entra para o seleto grupo de brasileiros reconhecidos em categorias de atuação. Antes dele, apenas Fernanda Montenegro (Central do Brasil, 1999) e Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui, 2025) haviam sido lembradas. A indicação de Moura, agora, coroa uma carreira internacional marcada por prêmios no Globo de Ouro e no Festival de Cannes.

Momento histórico do Brasil

O Brasil repete o feito de 2025 e coloca novamente um filme na categoria mais prestigiada da noite. É a primeira vez que um país de língua não inglesa consegue esse destaque por dois anos consecutivos.

Onde assistir a O Agente Secreto?

O filme já está disponível no catálogo da Netflix e segue em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro de 2025.

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar será no dia 15 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2026?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2026?

O início da cerimônia está previsto para as 20h (horário de Brasília).