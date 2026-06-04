Os barcos dos maiores jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 reúne, pela última vez, três das maiores estrelas da história do futebol. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar vão disputar juntos mais um Mundial — o sexto para os dois primeiros, o quinto para o brasileiro. Fora dos gramados, os três também dividem uma preferência: iates de luxo que custam entre R$ 15 milhões e US$ 14 milhões, atracados ou navegando pelo Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho e pela costa paulista.

O Nadine de Neymar

O jogador brasileiro Neymar é dono de um Azimut 78, iate avaliado em R$ 15 milhões (Divulgação)

O vínculo mais antigo é o de Neymar. Em 2012, com 20 anos e ainda atuando pelo Santos, o atacante comprou um iate Azimut 78 pés seminovo e batizou a embarcação com o nome da mãe. A compra foi confirmada pela Yacht Brasil, representante da Azimut no país. O iate italiano tem cerca de 25 metros de comprimento, três suítes, sala de jantar e isolamento acústico. Novo, custa R$ 15 milhões.

Interiores do iate Azimut 78 (Divulgação)

O Nadine ficou atracado no Porto Marina Astúrias, no Guarujá, e se tornou um dos símbolos mais duradouros do estilo de vida do jogador, um patrimônio que antecede Barcelona, PSG e toda a circulação europeia que veio depois.

O CG Mare de Cristiano Ronaldo

O iate Azimut Grande 27 Metri, de Cristiano Ronaldo, custa US$ 7,2 milhões (Divulgação)

Em 2020, já no auge do Al-Nassr na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo encomendou o seu segundo iate, um Azimut Grande 27 Metri construído sob medida no estaleiro italiano com acabamentos escolhidos pessoalmente pelo jogador. Batizado de CG Mare — combinação das iniciais de Cristiano e de Georgina Rodriguez —, a embarcação mede 26,8 metros, tem cinco suítes e seis banheiros, e foi construída em fibra de carbono. Dois motores MAN V12 entregam 3.800 cv e permitem velocidade máxima de 27 nós.

Interiores do iate Azimut Grande 27 Metri (Divulgação)

O valor estimado é de US$ 7,2 milhões. Em julho de 2025, o barco foi avistado navegando entre as ilhas gregas de Esquíatos e Escópelos. Ronaldo, convocado por Roberto Martínez para disputar sua sexta Copa do Mundo com Portugal, usa o CG Mare exclusivamente para viagens em família, sem abrí-lo para charter.

O Maiora de Messi — e o negócio por trás dos catamarãs

O iate Maiora Seven C superyate de 92 pés com quatro cabines, suíte VIP, tender, jet ski e dois caiaques

Lionel Messi tem a relação mais diversificada com o mar entre os convocados desta Copa. Há pelo menos 15 anos, o argentino navega nas férias europeias a bordo do Maiora Seven C, um superyate de 92 pés com quatro cabines, suíte VIP, tender, jet ski e dois caiaques. A embarcação é avaliada entre US$ 13 e US$ 14 milhões.

Detalhes do Maiora Seven C (Divulgação )

Em 2024 foi além da posse e entrou formalmente no mercado náutico como empresário: em parceria com o grupo espanhol MedCat, encomendou três catamarãs Bali 5.4 — o modelo de maior venda global no segmento de 54 a 55 pés — para locação com skipper. As velas têm a efígie do jogador estampada. No verão, operam nas Baleares; no inverno, no Caribe.