Qual é a história do Teatro Dolby, onde acontece a cerimônia do Oscar?

Los Angeles (Estados Unidos)* - No próximo dia 15 de março, domingo, o Oscar chega à sua 98ª edição com 50 filmes na corrida por uma estatueta. Ao longo do século, a cerimônia foi realizado em inúmeros lugares em Los Angeles até que, em 2002, se fixou no Teatro Dolby, na Hollywood Boulevard.

De frente para a Calçada da Fama e ao lado de vários dos cinemas mais famosos de Los Angeles — como o TLC Teatro Chinês e o El Capitan, da Disney —, o Dolby é bem menos glamouroso do que parece. Fica no segundo andar de um Shopping Center chamado Ovation, com acesso por uma escada fixa por onde passam os atores e profisisonais de cinema no dia do prêmio.

O único indício de que o Oscar acontece ali fora da época de premiação são alguns nomes dos filmes nos pilares que levam até essa escada. Ficam expostos os vencedores da categoria de Melhor Filme ao longo dos anos. Nada de estatuetas douradas, câmeras ou rolos de filme.

O Dolby Theater ao longo dos anos

Inaugurado em 9 de novembro de 2001 como Kodak Theatre, o Dolby desenvolvido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em parceria com a TrizecHahn para resolver problemas logísticos de sedes anteriores, como o Dorothy Chandler Pavilion. Foi projetado com inspiração em óperas europeias e custou US$ 94 milhões. Faz parte do complexo Hollywood & Highland (hoje Ovation Hollywood), com capacidade para 3.332 pessoas.

Antes da construção do Dolby, as premiações aconteceram em lugares como Hollywood Roosevelt Hotel, Ambassador Hotel, Biltmore Hotel e Grauman’s Chinese Theatre, Shrine Auditorium, Pantages Theatre, Santa Monica Civic Auditorium, entre outros.

Ao longo dos anos, o Dolby passou por várias mudanças, de nome à estrutura. A Eastman Kodak pagou US$ 75 milhões por direitos de nomeação até 2012. Quando faliu, houve uma renomeação temporária para Hollywood and Highland Center. Em maio de 2012, a Dolby Laboratories assumiu a gestão com um contrato de 20 anos, e instalou tecnologias como Dolby Atmos e atualizações contínuas de som — daí o nome Dolby Theater.

Até o dia que antecede a premiação, a estrutura de alambrado se limita à frente do teatro Dolby e o público ainda tem acesso. No sábado, 14, o quarteirão inteiro será fechado, com segurança reforçada. Só jornalistas, indicados e suas equipes, convidados e membros da organização circularão por ali.

Quando será o Oscar de 2026?

A cerimônia acontece no dia 15 de março, domingo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar de 2026?

O Oscar será transmitido no Brasil pela TNT, HBO Max (streaming) e na TV Globo, com sinal aberto. A EXAME acompanha a premiação in loco, diretamente de Los Angeles.

Quais são os indicados ao Oscar de 2026?

Veja a lista completa de indicados à premiação deste ano aqui.

*A repórter viajou em parceria com a Delta Air Lines.