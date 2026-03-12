Oscar 2026: onde assistir aos filmes, animações e documentários indicados

O Oscar vai revelar seus vencedores neste domingo, a partir das 21h, horário de Brasília, em cerimônia que acontece no Dolby Theatre, em Hollywood. Até lá, é possível fazer uma maratona para conseguir ver as produções que estão indicadas às principais categorias da premiação.

Entre os destaques, Pecadores, com 16 indicações (novo recorte da Academia) e O Agente Secreto, com quatro indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura).

A EXAME preparou um guia com filmes, animações e documentários que estarão no Oscar, sinopse, indicações ao Oscar e onde assistir.

Bugonia

Direção: Yorgos Lanthimos

Sinopse: Dois conspiracionistas sequestram a CEO de uma megaempresa, acreditando que ela seja uma alienígena.

Indicações: Melhor filme, atriz (Emma Stone), roteiro adaptado, trilha sonora original.

Disponível: Cinemas, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).

F1: O Filme

Direção: Joseph Kosinski

Sinopse: Um piloto veterano retorna da aposentadoria para treinar um jovem talento.

Indicações: Melhor filme, montagem, som, efeitos visuais.

Disponível: Apple TV.

Uma batalha após a outra

Direção: Paul Thomas Anderson

Sinopse: Ex-revolucionário enfrenta sua maior missão: resgatar a filha.

Indicações: Melhor filme, direção, ator (DiCaprio), elenco e diversas categorias técnicas.

Disponível: HBO Max e Prime Video (aluguel/compra).

Pecadores

Direção: Ryan Coogler

Sinopse: Gêmeos retornam à cidade natal para recomeçar, mas encontram novos perigos.

Indicações: Melhor filme, direção, ator (Jordan), elenco e categorias técnicas.

Disponível: HBO Max e Prime Video (aluguel/compra).

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Direção: Chloé Zhao

Sinopse: Agnes, esposa de Shakespeare, enfrenta a perda do filho Hamnet.

Indicações: Melhor filme, direção, atriz (Buckley), roteiro adaptado e figurino.

Disponível: Cinemas, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).

Marty Supreme

Direção: Josh Safdie

Sinopse: A trajetória de Marty Reisman, traficante que se tornou campeão de tênis de mesa.

Indicações: Melhor filme, direção, ator (Chalamet), roteiro original e categorias técnicas.

Disponível: Cinemas.

Frankenstein

Direção: Guillermo Del Toro

Sinopse: Cientista dá vida a uma criatura em experimento trágico.

Indicações: Melhor filme, ator coadjuvante (Elordi), roteiro adaptado e categorias técnicas.

Disponível: Netflix.

O agente secreto

Direção: Kleber Mendonça Filho

Sinopse: Em 1977, especialista em tecnologia retorna a Recife em busca de paz.

Indicações: Melhor filme, ator (Moura), filme internacional, elenco.

Disponível: Cinemas e Netflix.

Valor sentimental

Direção: Joachim Trier

Sinopse: Reencontro familiar expõe conflitos entre pai e filhas.

Indicações: Melhor filme, direção, elenco e roteiro original.

Disponível: Cinemas, MUBI e Prime Video (aluguel/compra).

Sonhos de trem

Direção: Clint Bentley

Sinopse: Homem comum enfrenta perdas no oeste americano do início do século XX.

Indicações: Melhor filme, direção de fotografia, roteiro adaptado.

Disponível: Netflix.

Blue Moon - Música e Solidão

Direção: Richard Linklater

Sinopse: A luta do compositor Lorenz Hart contra o alcoolismo.

Indicações: Melhor ator (Hawke), roteiro original.

Disponível: Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).

Se eu tivesse pernas, eu te chutaria

Direção: Mary Bronstein

Sinopse: Mulher enfrenta doença da filha e isolamento.

Indicação: Melhor atriz (Byrne).

Disponível: Cinemas, Telecine, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).

A hora do mal

Direção: Zach Cregger

Sinopse: Terror sobre desaparecimento de estudantes em cidade pequena.

Indicação: Melhor atriz coadjuvante (Madigan).

Disponível: HBO Max, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).

Foi apenas um acidente

Direção: Jafar Panahi

Sinopse: Mecânico busca vingança contra suposto torturador.

Indicações: Melhor filme internacional, roteiro original.

Disponível: MUBI e Apple TV (aluguel/compra).

A voz de Hind Rajab

Direção: Kaouther Ben Hania

Sinopse: História real de menina encurralada em Gaza.

Indicação: Melhor filme internacional.

Disponível: Cinemas e Prime Video (aluguel/compra).

Guerreiras do K-Pop

Direção: Chris Appelhans e Maggie Kang

Sinopse: Grupo feminino de K-Pop que também caça demônios.

Indicações: Melhor canção original, melhor animação.

Disponível: Netflix.

Zootopia 2

Direção: Jared Bush e Byron Howard

Sinopse: Judy Hopps e Nick Wilde enfrentam novo caso perigoso.

Indicação: Melhor animação.

Disponível: Disney+ (a partir de 11 de março).

Elio

Direção: Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi

Sinopse: Menino de 11 anos é confundido com embaixador intergaláctico.

Indicação: Melhor animação.

Disponível: Disney+.

A vizinha perfeita

Direção: Geeta Gandbhir

Sinopse: Documentário sobre leis de “defenda sua posição” na Flórida.

Indicação: Melhor documentário.

Disponível: Netflix.

Embaixo da Luz de Neon

Direção: Ryan White

Sinopse: Dois amantes de poetas enfrentam juntos um diagnóstico incurável, em uma jornada comovente e inesperadamente humorística sobre amor e mortalidade.

Indicação: Melhor documentário.

Disponível: Apple TV.

Alabama: Presos do sistema

Direção: Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman

Sinopse: Homens encarcerados desafiam as probabilidades para expor um encobrimento em um dos sistemas penitenciários mais letais dos EUA.

Indicação: Melhor documentário.

Disponível: HBO Max.

A meia-irmã feia

Direção: Emilie Blichfeldt

Sinopse: Elvira enfrenta sua meia-irmã em um reino onde a beleza é soberana, recorrendo a medidas extremas para conquistar o príncipe.

Indicação: Melhor cabelo e maquiagem.

Disponível: MUBI.

Coração de lutador — The Smashing Machine

Direção: Benny Safdie

Sinopse: A trajetória de Mark Kerr, campeão de artes marciais mistas e do UFC

Indicação: Melhor cabelo e maquiagem

Disponível: Prime Video.

O Ônibus perdido

Direção: Paul Greengrass

Sinopse: Investigação sobre o incêndio florestal mais mortal dos EUA em um século e como evitar novas tragédias.

Indicação: Melhor efeitos visuais.

Disponível: Apple TV.

Jurassic World: Recomeço

Direção: Gareth Edwards

Sinopse: Cinco anos após Domínio (2022), uma expedição busca DNA de criaturas pré-históricas para avanços médicos.

Indicação: Melhor efeitos visuais.

Disponível: Prime Video.

Armado com uma Câmera: Vida e Morte de Brent Renaud

Direção: Brent Renaud e Craig Renaud.

Sinopse: Crônica íntima sobre Brent Renaud, primeiro jornalista americano morto na cobertura da guerra Rússia-Ucrânia.

Indicação: Melhor curta documentário.

Disponível: HBO Max.

Quartos vazios

Direção: Joshua Seftel

Sinopse: Projeto de sete anos documenta quartos de crianças vítimas de tiroteios em escolas.

Indicação: Melhor curta documentário.

Disponível: Netflix.

O Diabo Não Tem Descanso

Direção: Geeta Gandbhir e Christalyn Hampton.

Sinopse: Em clínica de aborto em Atlanta, diretora de operações enfrenta riscos para proteger equipe e pacientes.

Indicação: Melhor curta documentário.

Disponível: HBO Max.

O Drama Menstrual de Jane Austen

Direção: Julia Aks e Steve Pinder

Sinopse: Inglaterra, 1813. Durante um pedido de casamento, Srta. Estrogenia Talbot menstrua e expõe a ignorância de seu pretendente.

Indicação: Melhor curta.

Disponível: Filmicca.

Os cantores

Direção: Sam A. Davis

Sinopse: Competição improvisada decide quem é o melhor cantor do bar.

Indicação: Melhor curta.

Disponível: Netflix.