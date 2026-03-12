Oscar 2026: onde assistir aos filmes, animações e documentários indicados

Repórter
Publicado em 12 de março de 2026 às 07h16.
O Oscar vai revelar seus vencedores neste domingo, a partir das 21h, horário de Brasília, em cerimônia que acontece no Dolby Theatre, em Hollywood. Até lá, é possível fazer uma maratona para conseguir ver as produções que estão indicadas às principais categorias da premiação.
Entre os destaques, Pecadores, com 16 indicações (novo recorte da Academia) e O Agente Secreto, com quatro indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator para Wagner Moura).
A EXAME preparou um guia com filmes, animações e documentários que estarão no Oscar, sinopse, indicações ao Oscar e onde assistir.
Direção: Yorgos Lanthimos
Sinopse: Dois conspiracionistas sequestram a CEO de uma megaempresa, acreditando que ela seja uma alienígena.
Indicações: Melhor filme, atriz (Emma Stone), roteiro adaptado, trilha sonora original.
Disponível: Cinemas, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).
Direção: Joseph Kosinski
Sinopse: Um piloto veterano retorna da aposentadoria para treinar um jovem talento.
Indicações: Melhor filme, montagem, som, efeitos visuais.
Disponível: Apple TV.
Direção: Paul Thomas Anderson
Sinopse: Ex-revolucionário enfrenta sua maior missão: resgatar a filha.
Indicações: Melhor filme, direção, ator (DiCaprio), elenco e diversas categorias técnicas.
Disponível: HBO Max e Prime Video (aluguel/compra).
Direção: Ryan Coogler
Sinopse: Gêmeos retornam à cidade natal para recomeçar, mas encontram novos perigos.
Indicações: Melhor filme, direção, ator (Jordan), elenco e categorias técnicas.
Disponível: HBO Max e Prime Video (aluguel/compra).
Direção: Chloé Zhao
Sinopse: Agnes, esposa de Shakespeare, enfrenta a perda do filho Hamnet.
Indicações: Melhor filme, direção, atriz (Buckley), roteiro adaptado e figurino.
Disponível: Cinemas, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).
Direção: Josh Safdie
Sinopse: A trajetória de Marty Reisman, traficante que se tornou campeão de tênis de mesa.
Indicações: Melhor filme, direção, ator (Chalamet), roteiro original e categorias técnicas.
Disponível: Cinemas.
Direção: Guillermo Del Toro
Sinopse: Cientista dá vida a uma criatura em experimento trágico.
Indicações: Melhor filme, ator coadjuvante (Elordi), roteiro adaptado e categorias técnicas.
Disponível: Netflix.
Direção: Kleber Mendonça Filho
Sinopse: Em 1977, especialista em tecnologia retorna a Recife em busca de paz.
Indicações: Melhor filme, ator (Moura), filme internacional, elenco.
Disponível: Cinemas e Netflix.
Direção: Joachim Trier
Sinopse: Reencontro familiar expõe conflitos entre pai e filhas.
Indicações: Melhor filme, direção, elenco e roteiro original.
Disponível: Cinemas, MUBI e Prime Video (aluguel/compra).
Direção: Clint Bentley
Sinopse: Homem comum enfrenta perdas no oeste americano do início do século XX.
Indicações: Melhor filme, direção de fotografia, roteiro adaptado.
Disponível: Netflix.
Direção: Richard Linklater
Sinopse: A luta do compositor Lorenz Hart contra o alcoolismo.
Indicações: Melhor ator (Hawke), roteiro original.
Disponível: Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).
Direção: Mary Bronstein
Sinopse: Mulher enfrenta doença da filha e isolamento.
Indicação: Melhor atriz (Byrne).
Disponível: Cinemas, Telecine, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).
Direção: Zach Cregger
Sinopse: Terror sobre desaparecimento de estudantes em cidade pequena.
Indicação: Melhor atriz coadjuvante (Madigan).
Disponível: HBO Max, Apple TV, Prime Video e YouTube (aluguel/compra).
Direção: Jafar Panahi
Sinopse: Mecânico busca vingança contra suposto torturador.
Indicações: Melhor filme internacional, roteiro original.
Disponível: MUBI e Apple TV (aluguel/compra).
Direção: Kaouther Ben Hania
Sinopse: História real de menina encurralada em Gaza.
Indicação: Melhor filme internacional.
Disponível: Cinemas e Prime Video (aluguel/compra).
Direção: Chris Appelhans e Maggie Kang
Sinopse: Grupo feminino de K-Pop que também caça demônios.
Indicações: Melhor canção original, melhor animação.
Disponível: Netflix.
Direção: Jared Bush e Byron Howard
Sinopse: Judy Hopps e Nick Wilde enfrentam novo caso perigoso.
Indicação: Melhor animação.
Disponível: Disney+ (a partir de 11 de março).
Direção: Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee Shi
Sinopse: Menino de 11 anos é confundido com embaixador intergaláctico.
Indicação: Melhor animação.
Disponível: Disney+.
Direção: Geeta Gandbhir
Sinopse: Documentário sobre leis de “defenda sua posição” na Flórida.
Indicação: Melhor documentário.
Disponível: Netflix.
Direção: Ryan White
Sinopse: Dois amantes de poetas enfrentam juntos um diagnóstico incurável, em uma jornada comovente e inesperadamente humorística sobre amor e mortalidade.
Indicação: Melhor documentário.
Disponível: Apple TV.
Direção: Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman
Sinopse: Homens encarcerados desafiam as probabilidades para expor um encobrimento em um dos sistemas penitenciários mais letais dos EUA.
Indicação: Melhor documentário.
Disponível: HBO Max.
Direção: Emilie Blichfeldt
Sinopse: Elvira enfrenta sua meia-irmã em um reino onde a beleza é soberana, recorrendo a medidas extremas para conquistar o príncipe.
Indicação: Melhor cabelo e maquiagem.
Disponível: MUBI.
Direção: Benny Safdie
Sinopse: A trajetória de Mark Kerr, campeão de artes marciais mistas e do UFC
Indicação: Melhor cabelo e maquiagem
Disponível: Prime Video.
Direção: Paul Greengrass
Sinopse: Investigação sobre o incêndio florestal mais mortal dos EUA em um século e como evitar novas tragédias.
Indicação: Melhor efeitos visuais.
Disponível: Apple TV.
Direção: Gareth Edwards
Sinopse: Cinco anos após Domínio (2022), uma expedição busca DNA de criaturas pré-históricas para avanços médicos.
Indicação: Melhor efeitos visuais.
Disponível: Prime Video.
Direção: Brent Renaud e Craig Renaud.
Sinopse: Crônica íntima sobre Brent Renaud, primeiro jornalista americano morto na cobertura da guerra Rússia-Ucrânia.
Indicação: Melhor curta documentário.
Disponível: HBO Max.
Direção: Joshua Seftel
Sinopse: Projeto de sete anos documenta quartos de crianças vítimas de tiroteios em escolas.
Indicação: Melhor curta documentário.
Disponível: Netflix.
Direção: Geeta Gandbhir e Christalyn Hampton.
Sinopse: Em clínica de aborto em Atlanta, diretora de operações enfrenta riscos para proteger equipe e pacientes.
Indicação: Melhor curta documentário.
Disponível: HBO Max.
Direção: Julia Aks e Steve Pinder
Sinopse: Inglaterra, 1813. Durante um pedido de casamento, Srta. Estrogenia Talbot menstrua e expõe a ignorância de seu pretendente.
Indicação: Melhor curta.
Disponível: Filmicca.
Direção: Sam A. Davis
Sinopse: Competição improvisada decide quem é o melhor cantor do bar.
Indicação: Melhor curta.
Disponível: Netflix.