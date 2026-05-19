Ao derrotar Elon Musk, Sam Altman fica livre para levar OpenAI à bolsa

A vitória da OpenAI contra Elon Musk no tribunal federal da Califórnia na última segunda, 18, abriu caminho para que Sam Altman avance com os planos de levar a empresa dona do ChatGPT à Bolsa de Valores.

Um júri rejeitou em menos de duas horas a ação de US$ 150 bilhões movida por Musk, eliminando o principal risco jurídico que poderia travar uma futura abertura de capital da companhia.

O processo acusava a OpenAI de abandonar sua missão original sem fins lucrativos em favor de interesses comerciais. Musk, que ajudou a fundar a organização em 2015 ao lado de Altman e Greg Brockman, argumentava que a transformação da empresa violava os princípios estabelecidos na criação do laboratório de inteligência artificial.

A decisão, porém, não analisou diretamente as acusações. O tribunal entendeu que a ação foi apresentada fora do prazo legal permitido, encerrando o caso em primeira instância.

Com isso, a OpenAI mantém livre o caminho para uma possível oferta pública inicial de ações, considerada por analistas uma das maiores estreias da história de Wall Street. A empresa já é avaliada em cerca de US$ 730 bilhões após sucessivas rodadas de investimento lideradas por gigantes da tecnologia e fundos internacionais.

O processo era visto no mercado como uma ameaça concreta ao IPO porque poderia colocar em dúvida a estrutura societária da OpenAI e travar mudanças recentes que ampliaram o poder da divisão com fins lucrativos da companhia.

Caso Musk tivesse vencido, os planos de abertura de capital poderiam ficar indefinidamente suspensos por disputas regulatórias e judiciais.

Mesmo com a vitória, a OpenAI ainda enfrenta desafios relevantes antes de chegar à Bolsa. A empresa segue distante da lucratividade apesar da rápida expansão de receitas impulsionadas pelo ChatGPT, pelo crescimento do Codex — ferramenta de programação baseada em IA — e pela entrada no mercado de publicidade digital.

Google e Anthropic ampliam pressão sobre a OpenAI

A disputa no setor de inteligência artificial também ficou mais intensa nos últimos meses. O Google afirmou recentemente que seu modelo Gemini 3 superou tecnologias da OpenAI em benchmarks do setor, enquanto a Anthropic ganhou espaço entre clientes corporativos com a expansão do Claude.

A Anthropic também elevou projeções de receita e ampliou sua presença no mercado empresarial, aumentando a pressão competitiva sobre a OpenAI justamente no momento em que a companhia tenta convencer investidores de sua capacidade de crescimento sustentável.

Além da concorrência, a empresa continua enfrentando uma série de ações judiciais relacionadas a direitos autorais, uso de conteúdo para treinamento de IA e acusações de negligência envolvendo usuários do ChatGPT.

Musk, por sua vez, afirmou que pretende recorrer da decisão. Em publicação nas redes sociais, o empresário disse que o tribunal decidiu o caso por uma “questão técnica de calendário” e não pelo mérito das acusações.

Mesmo assim, a derrota do bilionário reduz significativamente a incerteza jurídica em torno da OpenAI e fortalece os planos de Sam Altman para transformar a empresa em uma gigante listada em Bolsa.