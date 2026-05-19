Ao derrotar Elon Musk, Sam Altman fica livre para levar OpenAI à bolsa

O CEO vencedor: Sam Altman deixa tribunal após OpenAI derrotar Elon Musk em processo que ameaçava os planos de IPO da empresa (Getty Images)
Repórter
Publicado em 19 de maio de 2026 às 09h56.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 10h00.
A vitória da OpenAI contra Elon Musk no tribunal federal da Califórnia na última segunda, 18, abriu caminho para que Sam Altman avance com os planos de levar a empresa dona do ChatGPT à Bolsa de Valores.
Um júri rejeitou em menos de duas horas a ação de US$ 150 bilhões movida por Musk, eliminando o principal risco jurídico que poderia travar uma futura abertura de capital da companhia.Pier lança app no ChatGPT e aposta em IA para antecipar nova disputa por clientes de seguros
O processo acusava a OpenAI de abandonar sua missão original sem fins lucrativos em favor de interesses comerciais. Musk, que ajudou a fundar a organização em 2015 ao lado de Altman e Greg Brockman, argumentava que a transformação da empresa violava os princípios estabelecidos na criação do laboratório de inteligência artificial.
A decisão, porém, não analisou diretamente as acusações. O tribunal entendeu que a ação foi apresentada fora do prazo legal permitido, encerrando o caso em primeira instância.
Com isso, a OpenAI mantém livre o caminho para uma possível oferta pública inicial de ações, considerada por analistas uma das maiores estreias da história de Wall Street. A empresa já é avaliada em cerca de US$ 730 bilhões após sucessivas rodadas de investimento lideradas por gigantes da tecnologia e fundos internacionais.
O processo era visto no mercado como uma ameaça concreta ao IPO porque poderia colocar em dúvida a estrutura societária da OpenAI e travar mudanças recentes que ampliaram o poder da divisão com fins lucrativos da companhia.
Caso Musk tivesse vencido, os planos de abertura de capital poderiam ficar indefinidamente suspensos por disputas regulatórias e judiciais.
Mesmo com a vitória, a OpenAI ainda enfrenta desafios relevantes antes de chegar à Bolsa. A empresa segue distante da lucratividade apesar da rápida expansão de receitas impulsionadas pelo ChatGPT, pelo crescimento do Codex — ferramenta de programação baseada em IA — e pela entrada no mercado de publicidade digital.
A disputa no setor de inteligência artificial também ficou mais intensa nos últimos meses. O Google afirmou recentemente que seu modelo Gemini 3 superou tecnologias da OpenAI em benchmarks do setor, enquanto a Anthropic ganhou espaço entre clientes corporativos com a expansão do Claude.
A Anthropic também elevou projeções de receita e ampliou sua presença no mercado empresarial, aumentando a pressão competitiva sobre a OpenAI justamente no momento em que a companhia tenta convencer investidores de sua capacidade de crescimento sustentável.
Além da concorrência, a empresa continua enfrentando uma série de ações judiciais relacionadas a direitos autorais, uso de conteúdo para treinamento de IA e acusações de negligência envolvendo usuários do ChatGPT.
Musk, por sua vez, afirmou que pretende recorrer da decisão. Em publicação nas redes sociais, o empresário disse que o tribunal decidiu o caso por uma “questão técnica de calendário” e não pelo mérito das acusações.
Mesmo assim, a derrota do bilionário reduz significativamente a incerteza jurídica em torno da OpenAI e fortalece os planos de Sam Altman para transformar a empresa em uma gigante listada em Bolsa.