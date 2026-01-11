Onde assistir 'Frankestein', indicado ao Globo de Ouro?

Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno), é uma das grandes apostas do ano à temporada de premiações do cinema. Concorre a cinco categorias ao Globo de Ouro 2026, que anuncia seus vencedores na noite deste domingo, 11.

O longa estreou no Festival de Veneza, em 30 de agosto de 2025, e recebey 13 minutos de aplausos. Concorre diretamente com o brasileiro O Agente Secreto nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama (Wagner Moura).

Estrelado por Oscar Isaac (Cavaleiro da Lua), Jacob Elordi (Saltburn) e Mia Goth (Pearl), o filme adapta o clássico romance gótico de Mary Shelley, que mostra o doutor Frankenstein criando um monstro a partir de partes de diferentes cadáveres. Del Toro define o projeto como seu “filme dos sonhos”.

O elenco também conta com Charles Dance (Game of Thrones), Lars Mikkelsen (House of Cards), David Bradley (Harry Potter e a Pedra Filosofal), Christian Convery (Sweet Tooth) e Christoph Waltz (Bastardos Inglórios).

Onde assistir a Frankestein?

O filme está disponível no catálogo da Netflix desde o dia 7 de novembro.

Em quais categorias Frankenstein concorre?

A produção foi nomeada aos prêmios de Melhor Filme de Drama, Melhor Direção em Filme (Guillermo Del Toro), Melhor Ator em Filme de Drama (Oscar Isaac), Melhor Ator Coadjuvante em Filme (Jacob Elordi) e Melhor Trilha Sonora de Filme.

Que horas começa o Globo de Ouro? Veja onde assistir

A 83ª edição do prêmio está marcada para começar às 22h (horário de Brasília), no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles (Califórnia, EUA). Será apresentada pela comediante norte-americana Nikki Glase e terá cerca de três horas de duração.

No Brasil, a transmissão do evento será no canal pago TNT, na plataforma de streaming HBO Max, e em sinal aberto pela TV Globo (após o Fantástico).