O que é Governors Awards, prêmio do Oscar que Wagner Moura participou

Cerimônia foi realizada em Los Angeles neste domingo e premiou atores como Debbie Allen, Tom Cruise e Dolly Parton

Oscar 2026: 'O Agente Secreto' na briga pela segunda estatueta do Brasil ( Frazer Harrison/WireImage/Getty Images)

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 06h02.

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, está ganhando cada vez mais destaque mundo afora e segue como um dos favoritos a estatuetas do Oscar de 2026. De olho na campanha do filme, segundo os mesmos passos que Fernanda Torres no ano anterior, Wagner Moura, protagonista do longa, esteve no Governors Awards neste domingo, 16.

O evento é um prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — a mesma que compõe o júri do Oscar — a alguns talentos do cinema, todos os anos. A cerimônia entrega dois prêmios em 2025: o Óscar Honorário e o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, que destaca uma personalidade do setor que se destacou em pautas humanitárias.

Neste ano, foram premiados Debbie Allen, Tom Cruise e Wynn Thomas com oscares honorários. Dolly Parton recebe o Prêmio Humanitário Jean Hersholt.

O Agente Secreto na campanha do Oscar

Para além do reconhecimento dos homenageados, nas entrelinhas, o Governors Awards é uma oportunidade de fazer contatos na indústria americana e tornar tanto filmes quanto atores cotados ao Oscar do ano que vem mais reconhecidos, logo no início da campanha.

Estrategicamente posicionado no calendário, o evento acontece antes da divulgação da shortlist dos indicados à categoria de Melhor Filme Internacional, a ser anunciada em dezembro. A lista de todos os indicados ao Oscar será revelada em janeiro de 2026 e a cerimônia será realizada no dia 8 de março.

A presença de Wagner no evento é um bom sinal para a campanha do filme. O Governors Awards reúne alguns dos nomes mais influentes da indústria cinematográfica de todo o mundo, em conjunto com nomes cotados para as premiações do ano seguinte, e pode encorpar as chances de uma eventual indicação ao prêmio de Melhor Ator.

O Agente Secreto foi a escolha da Academia de Cinema Brasileira neste ano para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2026. O longa vem colecionando prêmios em diversos festivais internacionais ao longo do ano. Saiu com quatro estatuetas do Festival de Cannes, incluindo a de Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho, e a de Melhor Ator para Wagner Moura.

O longa já está na shortlist de diversos veículos de imprensa tradicionais de cinema, como a Variety e o The Hollywood Reporter, para a categoria de produções estrangeiras, direção, roteiro e atuação. Também figura nas listas iniciais para melhor filme.

No Oscar, a produção tentará uma vaga nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme.

Onde assistir O Agente Secreto?

O filme com Wagner Moura está em cartaz nos cinemas desde o dia 6 de novembro. Não há previsão de quando o longa chega ao streaming.

Veja o trailer de O Agente Secreto, com Wagner Moura

yt thumbnail
