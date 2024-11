O que é o Governors Awards, que Fernanda Torres participou — e pode nos dizer algo sobre o Oscar

"Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles, está ganhando cada vez mais destaque no Brasil e mundo afora. Já passou de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros e segue em campanha ativa para conquistar indicações no Oscar de 2025. Prova disso foi a presença de Fernanda Torres, protagonista do longa, no Governors Awards — que rendeu às redes sociais da Academia uma das publicações mais curtidas e comentadas da história.

Nos últimos dias, Fernanda esteve em Los Angeles — onde está localizado o Teatro Dolby, palco das cerimônias do Oscar. "Ainda Estou Aqui" tenta uma vaga nas categorias de Melhor Filme Internacional, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme.

A atriz passou uma longa temporada no exterior para endossar a campanha do filme e participou de festas, encontros e demais premiações norte-americanas. No último domingo, 17, foi convidada ao tapete vermelho do Governors Awards, um prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — a mesma que compõe o júri do Oscar.

A presença de Fernanda no evento é um bom sinal para a campanha do filme. O Governors Awards reúne alguns dos nomes mais influentes da indústria cinematográfica de todo o mundo e pode dar pistas se a atriz será cotada para um eventual prêmio de Melhor Atriz. A pré-seleção do Oscar será divulgada em dezembro desse ano e a lista oficial de indicados, em janeiro.

O que é o Governors Awards?

A cerimônia entrega três prêmios: o Óscar Honorário, o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, que destaca uma personalidade do setor que se destacou em pautas humanitárias, e o Prêmio Memorial Irving G. Thalberg, voltado para os produtores.

Para além da premiação em si, o Governors também é uma excelente oportunidade para que a Academia e demais membros presentes conheçam alguns dos filmes elegíveis para o Oscar. Fernanda não só compareceu à premiação como também apareceu nas redes sociais do @theacademy, em uma foto produzida por Sami Drasin. Até a publicação dessa matéria, a postagem da foto da atriz no Instagram já conta com 334 mil comentários e mais de 1,2 milhão de curtidas. Entre os comentários, frases de motivação de fãs e famosos.

"Mother is mothering" (A mãe está sendo mãe), "she is MOTHER" (Ela é mãe), "ELA VAI CHEGAR E VAI GANHAR SIM", "DEEM O OSCAR PARA ESSA MULHER", "Favor não roubar a mesma família duas vezes. Beijos" foram alguns dos comentários da publicação.

Engajamento ou invasão?

Com a publicação da foto de Fernanda, milhares de brasileiros "invadiram" o perfil da Academia para compartilhar, comentar e curtir a publicação. Mas eles não pararam por aí: outras postagens com fotos de outros atores também receberam o engajamento brasileiro.

O Brasil já é reconhecido nas redes sociais como "cronicamente online" e já foi citado por boa parte dos famosos do cinema, streaming e música. "Come to Brazil" se tornou um comentário tão frequente em publicações de famosos que já virou bordão para diversos artistas que se apresentam por aqui — e até trecho de música para Bruno Mars, por exemplo. Ainda assim, não é todo mundo que gosta desse engajamento.

Em abril deste ano, o ator Tyler James William, estrela da série "Todo Mundo Odeia o Chris" (2005), foi a público para reclamar dos comentários dos brasileiros em suas redes sociais. Desde 2016, milhares de fãs do Brasil comentam com bordões da série nas publicações de Tyler. Entre eles "Olha só o carinha que mora logo ali!" e "Cara, ela está tão na sua". Em entrevista no programa Rich Eisen Show, o ator revelou que ficava assustado com a quantidade de comentários e os comparou a um "spam".

A repercussão à fala de Tyler foi ainda pior: aí que os brasileiros passaram a comentar, mesmo. Diariamente, milhares de comentários de brasileiros inundaram as redes do ator. Anos mais tarde, ele chegou a pedir desculpas pela comparação. "Na época, os comentários pareciam bizarros, mas agora entendo que é parte da cultura da internet. Ainda é um pouco estranho para mim, mas não por serem brasileiros. Fazer spam em geral é uma coisa esquisita da internet. Todos vocês são legais", comentou ele na publicação feita no X (antigo Twitter).

Até o momento, a Academia parece gostar do engajamento brasileiro. A postagem de Fernanda é uma das mais curtidas e comentadas do perfil dos votantes do Oscar e, em menos de 24h, acumula mais de 1 milhão de curtidas. E ela nem foi indicada... ainda.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

O longa de Walter Salles foi a escolha da Academia de Cinema Brasileira neste ano para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar de 2025. O elenco já passou por diversas cidades do mundo para promover e o filme e, nas últimas semanas, foi divulgado em revistas estadunidenses de relevância para os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que compõem os votantes da premiação. A campanha tenta elegê-lo não só para a vaga entre os filmes internacionais, como também nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Direção (Walter Salles), Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Montagem (Affonso Gonçalves).

O filme já está na short-list de diversos veículos de imprensa tradicionais de cinema, como a Variety, IndieWire, Vanity Fair, The Guardian e The Hollywood Reporter, para a categoria de filmes estrangeiros. Fernanda Torres também tem chances na categoria de Melhor Atriz. A pré-seleção do Oscar será divulgada em dezembro e a lista dos indicados, em janeiro.

O Brasil já ganhou um Oscar?

O cinema nacional nunca conseguiu um prêmio do Oscar, muito embora já tenha conquistado algumas indicações na premiação. A última vez que recebeu uma indicação de Melhor Filme Internacional foi em 1999, com o longa também de Walter Salles, "Central do Brasil".

Veja abaixo a lista de filmes brasileiros que já foram indicados ao Oscar:

O Pagador de Promessas (1963) - Melhor Filme Internacional

O Quatrilho (1996) - Melhor Filme Internacional

O Que é Isso, Companheiro? (1998) - Melhor Filme Internacional

Central do Brasil (1999) - Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Montenegro)

Uma História de Futebol (2001) - Melhor Curta-metragem em Live-action

Cidade de Deus (2004) - Melhor Diretor (Fernando Meirelles), Melhor Roteiro Adaptado (Bráulio Mantovani), Melhor Edição (Daniel Rezende), Melhor Fotografia

O Menino e o Mundo (2016) - Melhor Animação

Democracia em Vertigem (Melhor Documentário)

Onde assistir 'Ainda Estou Aqui'?

O filme com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro está em cartaz nos cinemas desde o dia 7 de novembro. Não há previsão de quando o longa chega ao streaming.

Veja o trailer de 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Torres