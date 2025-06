Tom Cruise receberá Oscar honorário pelo conjunto da obra; veja os premiados do Governor Awards

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou nesta terça-feira, 17, os quatro homenageados que receberão Oscars honorários na cerimônia do Governors Awards 2025. Entre os escolhidos estão o ator Tom Cruise e a lenda da música Dolly Parton, que também será agraciada com o Jean Hersholt Humanitarian Award, em reconhecimento ao seu trabalho filantrópico ao longo dos anos.

A cerimônia, marcada para o dia 16 de novembro, acontecerá no Ray Dolby Ballroom (Hollywood) e não será televisionada. Ainda assim, os vencedores são sempre reconhecidos durante a noite do Oscar.

A presença de Tom Cruise entre os homenageados é um marco importante, em especial após a "aposentadoria" da saga"Missão: Impossível". Ao longo da carreira, que já tem mais de 40 anos, o ator recebeu três indicações ao Oscar — "Nascido em 4 de julho" (1990), "Jerry Maguire" (1997) como melhor ator, e "Magnólia" (2000), como melhor ator coadjuvante — mas nunca levou a estatueta para casa. Em 2023, também foi indicado por produzir "Top Gun: Maverick", que foi um dos maiores sucessos de bilheteira daquele ano.

Segundo comunicado de Janet Yang, presidente da Academia, "o compromisso incrível de Tom Cruise com nossa comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de dublês inspirou a todos". O ator é reconhecido na indústria por fazer as próprias cenas de ação, sem uso de dublês, que vão desde pilotar aviões supersônicos a se jogar de um precipício de moto.

Homenageados do ano

Com mais de 100 milhões de discos vendidos e duas indicações ao Oscar de Melhor Canção Original, Dolly Parton é uma das artistas mais reconhecidas do mundo, não apenas pela música, mas também pela atuação humanitária. A cantora de "Jolene" e "9 to 5" foi escolhida para receber o Jean Hersholt Humanitarian Award, uma homenagem rara e especial concedida a indivíduos que fizeram uma diferença significativa na vida das pessoas fora da indústria cinematográfica.

Parton fundou a Dollywood Foundation e, por meio da Imagination Library, tem promovido a alfabetização e a educação para crianças em todo o mundo. Já doou milhões de livros para incentivar o acesso à leitura.

A coreógrafa e atriz Debbie Allen e o designer de produção Wynn Thomas também serão homenageados ao lado de Cruise e Parton.

Allen é uma das figuras mais influentes no mundo das artes cênicas, com uma extensa carreira de 50 anos. Coreografa, atriz e produtora, ficou conhecida pelo trabalho na série "Fama", e também foi responsável por coreografar a cerimônia do Oscar sete vezes, uma marca notável. A habilidade de transitar entre diferentes gêneros e plataformas — da televisão ao cinema — consolidou sua posição como uma das grandes mestres da dança e da direção.

Já Wynn Thomas, colaborador de longa data de Spike Lee, tem uma carreira repleta de projetos cinematográficos que ajudaram a moldar o cinema moderno. Ele, que foi o designer de produção de filmes como "Malcolm X", "Do the Right Thing" e "A Beautiful Mind", é reconhecido pela habilidade em criar mundos visuais que se tornam personagens por si mesmos.

O trabalho em filmes como "Cinderela" e "Hidden Figures" mostrou o talento do designer em criar ambientes que transcendem o cenário e ampliam as histórias que eles contam.

“Este ano, estamos celebrando quatro indivíduos lendários, cujas carreiras extraordinárias e dedicação à nossa comunidade cinematográfica continuam a impactar e inspirar a todos nós. É uma honra para o Conselho de Governadores da Academia reconhecer esses artistas brilhantes”, completou Yang.