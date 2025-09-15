'O Agente Secreto' é escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para o Oscar de 2026

A Academia Brasileira de Cinema definiu O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, como representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar em 2026. A escolha, diante das premiações que o filme vem recebendo em festivais internacionais, parecia a mais certa para a premiação americana.

O longa, estrelado por Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido, arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI). A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo.

Ambientado em Recife no ano de 1977, a produção se trata de um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. No Brasil, a distribuição será feita pela Vitrine Filmes, e o título chega aos cinemas no dia 6 de novembro.

Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho).

Quando será o Oscar de 2026?

A 98ª edição do Oscar está prevista para o dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre em Hollywood (Los Angeles, EUA). A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro.

Matéria em atualização