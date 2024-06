Integrantes do ex-grupo pop ABBA se reúnem para receber um dos maiores prêmio da Suécia

O icônico grupo pop ABBA se reuniu no palácio real em Estocolmo, na sexta-feira, 31, para receber a "Ordem Real Vasa", uma das maiores honrarias da Suécia. Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, que raramente são vistos juntos em público e agora estão na casa dos 70 anos, receberam a ordem das mãos do rei Carl XVI Gustaf.

A Corte Real destacou que a homenagem foi concedida "por contribuições muito distintas na vida musical sueca e internacional". A concessão de ordens de cavalaria aos suecos estava pausada há 50 anos, mas foi retomada neste ano.

A Ordem Vasa, a mais jovem das quatro ordens de cavalaria suecas estabelecidas no século 18, é concedida a partir de propostas do público, com decisões formais feitas pelo governo. Durante a cerimônia de premiação, Ulvaeus expressou à TV4 sueca que se sentiu "muito emocionado" ao receber a ordem, especialmente por vir do público sueco.

Formado em 1972 e separado no início dos anos 1980, o grupo vendeu 385 milhões de discos e mantém uma base de fãs leais ao redor do mundo, graças a sucessos atemporais como “Dancing Queen”, “Thank You For The Music” e “Fernando”. A cerimônia de premiação ressaltou a importância duradoura do ABBA na música global.

Além disso, o musical “Mamma Mia!”, composto por Ulvaeus e Andersson e baseado nas canções do ABBA, foi visto por mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo desde sua estreia em 1999, segundo seus criadores. Este sucesso também originou dois filmes de grande bilheteria.

Em 2024, também comemora-se o 50º aniversário da vitória do ABBA no Eurovision Song Contest de 1974 no Reino Unido com a música "Waterloo", que os levou ao sucesso mundial.