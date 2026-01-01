Além da TV: 'Stranger Things' na Broadway arrecada US$ 2,5 milhões em 1 semana

O lançamento da quinta e última temporada de Stranger Things impulsionou o desempenho de “Stranger Things: The First Shadow”, espetáculo da Broadway que funciona como prelúdio da série.

Na semana encerrada em 28 de dezembro, a peça arrecadou US$ 2.510.948 em bilheteria, somando nove apresentações.

O resultado representa o maior faturamento já registrado em uma semana de nove sessões no Marquis Theatre, onde o espetáculo está em cartaz desde abril.

O desempenho coincide com o início da exibição da temporada final da série, que estreou quatro episódios no final de novembro, três no Natal, e ainda teve o episódio final exibido na virada de Ano-Novo.

Desde a estreia da nova temporada na TV, as vendas de ingressos atingiram o ponto mais alto desde o lançamento da produção.

O mesmo movimento foi observado em Londres, onde “The First Shadow” está em cartaz no West End e teve sua estreia mundial em 2023.

Como é a peça teatral de Stranger Things?

Ambientada em 1959, na cidade fictícia de Hawkins, no estado de Indiana, a peça acompanha a família Creel em busca de um recomeço.

O foco está em Henry, o filho adolescente que tenta deixar para trás um passado problemático.

Segundo a descrição oficial, ele encontra amigos e passa a integrar a peça da escola, até que uma onda de crimes abala a cidade e o obriga a confrontar uma verdade perturbadora sobre sua ligação com os acontecimentos.

No palco, a história antecipa elementos centrais da mitologia da série.

O personagem Henry Creel é interpretado na televisão por Jamie Campbell Bower, que fez uma participação especial na cena final de uma apresentação recente da peça, em 19 de dezembro, como celebração da chegada da quinta temporada.