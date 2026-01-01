Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Além da TV: 'Stranger Things' na Broadway arrecada US$ 2,5 milhões em 1 semana

Peça-prelúdio da série da Netflix atinge recorde histórico no Marquis Theatre após estreia da 5ª temporada

Peça de 'Stranger Things' na Broadway: peça mostra Henry Creel chegando em Hawkins (Stranger Things: First Shadow/Divulgação)

Peça de 'Stranger Things' na Broadway: peça mostra Henry Creel chegando em Hawkins (Stranger Things: First Shadow/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11h48.

O lançamento da quinta e última temporada de Stranger Things impulsionou o desempenho de “Stranger Things: The First Shadow”, espetáculo da Broadway que funciona como prelúdio da série.

Na semana encerrada em 28 de dezembro, a peça arrecadou US$ 2.510.948 em bilheteria, somando nove apresentações.

O resultado representa o maior faturamento já registrado em uma semana de nove sessões no Marquis Theatre, onde o espetáculo está em cartaz desde abril.

O desempenho coincide com o início da exibição da temporada final da série, que estreou quatro episódios no final de novembro, três no Natal, e ainda teve o episódio final exibido na virada de Ano-Novo.

Desde a estreia da nova temporada na TV, as vendas de ingressos atingiram o ponto mais alto desde o lançamento da produção.

O mesmo movimento foi observado em Londres, onde “The First Shadow” está em cartaz no West End e teve sua estreia mundial em 2023.

Como é a peça teatral de Stranger Things?

Ambientada em 1959, na cidade fictícia de Hawkins, no estado de Indiana, a peça acompanha a família Creel em busca de um recomeço.

O foco está em Henry, o filho adolescente que tenta deixar para trás um passado problemático.

Segundo a descrição oficial, ele encontra amigos e passa a integrar a peça da escola, até que uma onda de crimes abala a cidade e o obriga a confrontar uma verdade perturbadora sobre sua ligação com os acontecimentos.

No palco, a história antecipa elementos centrais da mitologia da série.

O personagem Henry Creel é interpretado na televisão por Jamie Campbell Bower, que fez uma participação especial na cena final de uma apresentação recente da peça, em 19 de dezembro, como celebração da chegada da quinta temporada.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsTeatro

Mais de Pop

BBB 26: quando estreia a nova edição do programa?

Réveillon 2026: saiba como será a virada de ano na sua cidade

Guiana brasileira e morango do amor: os memes que marcaram 2025

Que horas estreia a última parte da 5ª temporada de Stranger Things na Netflix hoje?

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega da Virada 2025: veja o resultado do sorteio de R$ 1,09 bilhão

Future of Money

Bitcoin vai bater novos recordes em 2026 e encerrar ciclo de 4 anos, diz gestora

Mundo

Trump adia aumento de tarifas sobre móveis e armários de cozinha para 2027

Brasil

Moraes nega pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro