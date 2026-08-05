Havaianas sobe no salto para ampliar espaço na moda

Nos últimos meses, a Havaianas tem ampliado sua presença no mercado de moda para além das sandálias tradicionais. Depois de lançar uma colaboração com a estilista francesa Isabel Marant, a marca apresentou agora seu primeiro modelo de salto durante a Copenhagen Fashion Week. Batizada de Kitten Heel, a novidade marca a entrada da empresa em uma nova categoria de produtos.

A estreia aconteceu na passarela da marca dinamarquesa Studio Constance, durante a apresentação da coleção primavera/verão 2027. O desfile reuniu 25 looks com sandálias da Havaianas, combinando o novo modelo de salto a versões clássicas da marca.

A Kitten Heel mantém a tradicional tira entre os dedos, mas ganha uma nova construção, com bico marcado e salto baixo de formato elíptico. O modelo foi apresentado nas cores preto, off-white e verde, preservando a sola de borracha característica da Havaianas.

A ação fez parte da estratégia global da marca, batizada de Taking New Heights ("Elevando a Novos Patamares"), que busca ampliar as ocasiões de uso dos produtos e aproximar a empresa do circuito internacional de moda. Ao longo da semana de moda dinamarquesa, criadores de conteúdo circularam pela cidade usando o novo modelo, enquanto bicicletas espalhadas por Copenhague receberam pedais inspirados no desenho da Kitten Heel, em uma intervenção criada para a ocasião.

A programação também incluiu um evento promovido pela Havaianas na Green Island, no porto de Copenhague, que reuniu jornalistas, influenciadores e profissionais da indústria da moda. O encontro contou com apresentações de produto e uma ação de personalização assinada pelo designer brasileiro de joias Alan Crocetti.

"Havaianas construiu uma relação muito natural com a Copenhagen Fashion Week ao longo das últimas temporadas. Vimos a marca ser abraçada pela comunidade da moda e sentimos que este era o momento certo para levar essa relação um passo adiante. A Kitten Heel representa uma nova perspectiva de design para Havaianas, permanecendo fiel à leveza, à autenticidade e ao espírito brasileiro que sempre definiram a marca", diz Maria Fernanda Albuquerque, vice-presidente global de marketing da Havaianas.

Com o lançamento, a empresa amplia seu portfólio para além das sandálias convencionais e passa a explorar novas silhuetas e ocasiões de uso, mantendo elementos tradicionais da marca, como a tira entre os dedos e a sola de borracha.