Foguetes da Nasa, Bansky e história afro: 7 museus gratuitos para visitar em Washington

Washington - Uma das maiores vantagens de viajar a Washington, capital dos Estados Unidos, é poder visitar museus renomados sem pagar nada. A maioria deles é administrada pelo instituto Smithsonian e estão entre os melhores museus do mundo.

A lista de opções incluem instituições voltadas para a arte, história, tecnologia e natureza. A maior parte deles fica no National Mall, esplanada que conecta o Congresso com a Casa Branca e o monumento em homenagem ao presidente Abraham Lincoln.

Veja abaixo uma lista de sete sugestões. Todas são gratuitas, mas algumas exigem reserva antecipada de ingressos para a visita ao local a alguma exposição específica

1. National Museum of Air and Space

Um espaço excelente para fãs de aviões e foguetes. Estão expostos ali versões originais ou em tamanho real de foguetes e satélites, além de aviões de várias épocas. Destaque para a parte da frente de um Boeing 747, o jumbo, um dos maiores aviões já feitos. É possível entrar na cabine dele. O espaço está em reforma, que deverá ser concluída em 2026.

Avião no Museu Nacional do Ar e do Espaço, em Washington (Rafael Balago/Exame)

2. National Gallery of Art

Um dos museus com maior acervo de Washington, com mais de 3.000 obras, é dividido em duas partes, uma dedicada a arte clássica e outra a obras contemporâneas. Estão em suas paredes quadros de Leonardo da Vinci, Pablo Picasso e Jackson Pollock, entre muitos outros nomes.

3. Hirshhorn

É o museu de arte contemporânea de DC, que busca trazer exposições de peso de artistas de várias partes do mundo. Atualmente, há uma enorme mostra da dupla brasileira OSGEMEOS e outra que combina trabalhos de Basquiat e Bansky.

1 /14 Obras na exposição Os Gêmeos: Endless Story, em cartaz no museu Hirshhorn, em Washington (Obras na exposição Os Gêmeos: Endless Story, em cartaz no museu Hirshhorn, em Washington)

4. National Portrait Gallery

O espaço reúne diversos quadros de arte contemporânea, mas o destaque é a seção que reúne retratos de todos os presidentes americanos, desde George Washington até Donald Trump. Os retratos mais recentes, como de Bill Clinton e Barack Obama, adotam estilos menos formais e chamam a atenção.

5. National Museum of African American History and Culture

Um dos museus mais disputados e mais recentes de Washington, resgata a história e a importância dos negros nos Estados Unidos. Há alas que celebram a contribuição negra para a cultura americana, especialmente nos filmes e na música, e que recordam momentos que não devem ser esquecidos, como a escravidão e a segregação racial, que vigorou no país até os anos 1960.

Museu de História Natural, em Washington

6. National Museum of American History

Traz recortes da história dos Estados Unidos, apresentados de forma criativa, e itens históricos, como parte da bandeira americana que inspirou o hino do país, a cartola usada por Abraham Lincoln quando ele foi assassinado e uma ala dedicada à história dos presidentes do país.

7. National Museum of Natural History

Tem um acervo com mais de 140 milhões de espécies naturais e detalha a história da Terra e da evolução das espécies, com direito a um enorme elefante no hall de entrada, um pavilhão sobre borboletas e uma mostra de pedras preciosas.

8. Renwick Gallery

Ocupa um antigo casarão a poucos passos da Casa Branca e traz trabalhos de artesanato e arte decorativa. Em uma das instalações, é possível deitar no chão para observar uma obra no teto, um emaranhado de redes, cores e luzes.

