Exclusivo: elenco de 'A Odisseia' fala sobre história original e Nolan; veja o vídeo

A Odisseia já fez mais de US$ 930 milhões em bilheteria e segue com salas IMAX esgotadas mundo afora. Ainda que muito já tenha sido dito sobre o processo de filmagem do longa-metragem, os bastidores da maior produção da carreira de Christopher Nolan ainda têm muito a falar sobre os detalhes da produção.

Em um vídeo obtido com exclusividade pela Casual EXAME, o elenco principal se reuniu para relatar a experiência de filmar o épico de Homero e os métodos de trabalho do cineasta britânico. Confira:

Bastidores de uma superprodução analógica

Ao longo do registro, nomes como Matt Damon, Anne Hathaway e Zendaya descrevem a rotina em um set marcado pela busca por realismo físico e a visão de Nolan para o material original do clássico grego. Eles detalham, também, os desafios das filmagens em diferentes locações.

A Odisseia foi orçado em US$ 250 milhões e figura como o primeiro filme da história do cinema gravado integralmente com câmeras analógicas IMAX de 70 milímetros. A trilha sonora traz a assinatura de Ludwig Göransson, vencedor do Oscar por Oppenheimer, enquanto a direção de fotografia ficou a cargo de Hoyte van Hoytema.

A produção envolveu 91 dias de filmagens ao longo de seis meses em seis países: Marrocos, Grécia, Itália, Islândia, Escócia e Estados Unidos. Sem o uso de fundos verdes ou expansões digitais, o projeto construiu um cenário de Troia de 10 mil metros quadrados e utilizou barcos de grande porte para gravar cenas reais no mar. Para permitir a captação do áudio dos diálogos com o elenco no set sem o ruído do motor analógico, a equipe desenvolveu The Keighley, uma caixa de isolamento acústico especial para as câmeras.

A trama acompanha o retorno do rei Odisseu para Ítaca após a vitória grega na Guerra de Troia. O protagonista navega por anos enfrentando tempestades, criaturas e deuses no Mar Mediterrâneo, enquanto sua esposa e seu filho tentam defender o trono contra um grupo de nobres e pretendentes que ocupam o palácio da família.

O elenco reúne Matt Damon no papel principal de Odisseu, Anne Hathaway como a rainha Penélope, Tom Holland como o filho Telêmaco e Robert Pattinson no papel do vilão Antínoo. A produção conta ainda com Lupita Nyong'o em papel duplo como as irmãs Helena de Troia e Clitemnestra, Zendaya na pele da deusa Atena, Charlize Theron como a ninfa Calipso, Samantha Morton no papel da feiticeira Circe, John Leguizamo como o leal Eumeu, além de Jon Bernthal, Benny Safdie e Bill Irwin.