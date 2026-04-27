O prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou nesta segunda-feira que todos os cinco distritos da cidade (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island) terão fan zones gratuitas com eventos e festas para assistir aos jogos da Copa do Mundo, oferecendo aos nova-iorquinos a "experiência mais acessível possível".

"Dentro do controle da cidade de Nova York, vamos garantir que seja a experiência mais acessível possível, seja por meio dessas fan zones" ou "abrindo a cidade como um todo", disse Mamdani em uma coletiva de imprensa no distrito de Staten Island.

O estado de Nova York investirá US$ 20 milhões para impulsionar as fan zones da cidade, que estarão "entre as maiores dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo", segundo um comunicado à imprensa.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, comentou que eles querem "que todos os que moram na cidade façam parte deste evento histórico".

As cinco fan zones terão capacidade para entre 5.000 e 10.000 pessoas. A fan zone de Manhattan estará localizada no Rockefeller Center de 6 a 19 de julho, e a fan zone do Queens estará nas instalações do US Open de 11 a 27 de junho.

O Brooklyn será o único distrito com uma fan zone durante toda a Copa do Mundo (de 13 de junho a 19 de julho) no Brooklyn Bridge Park, enquanto as fan zones do Bronx e de Staten Island funcionarão apenas por dois e quatro dias, respectivamente.

Segurança na Copa

Questionado sobre a segurança do evento após a mais recente tentativa de assassinato contra o presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado, Mamdani enfatizou que "é uma prioridade" e descreveu o incidente como "violência política que faz parte de uma realidade muito preocupante em todo o país".

Mamdani também disse respeitar a decisão recentemente anunciada pela NJ Transit, o sistema ferroviário estadual de Nova Jersey, de cobrar US$ 150 por cada viagem de ida e volta de Manhattan ao MetLife Stadium. Os ônibus operados pela FIFA custarão US$ 80.

"Eles aceitam sediar o evento por causa dos custos envolvidos. Eu entendo que, muitas vezes, vemos municípios sobrecarregados com os custos de um torneio que vai gerar US$ 11 bilhões em receita", disse o prefeito.

Quando o Brasil estreia na Copa?

A primeira partida a ser disputada no estádio de Nova York/Nova Jersey será Brasil x Marrocos, no dia 13 de junho. O Brasil, junto com a Argentina, é uma das seleções que atraem o maior público na Copa do Mundo.

As outras seleções que jogarão na fase de grupos no MetLife Stadium são França, Senegal, Noruega, Equador, Alemanha, Panamá e Inglaterra, além das equipes que disputarão as oitavas de final, as quartas de final e a final.