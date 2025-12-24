Netflix divulga novo trailer do filme de 'Peaky Blinders'; veja o vídeo

Os fãs de "Peaky Blinders" ganharam um presente de Natal antecipado. Nesta quarta-feira, 24, a Netflix divulgou um novo trailer para o filme "Peaky Blinders: O Homem Imortal", previsto para estrear na plataforma no dia 20 de março do ano que vem.

Mesmo com o fim da série em 2022, Peaky Blinders nunca saiu completamente de cena. O universo criado nas ruas industriais de Birmingham continuou vivo no imaginário do público, e agora ganha um novo capítulo no cinema.

O filme será uma continuação direta da saga que consagrou a história dos Shelby como uma das mais premiadas e influentes da TV recente.

O enredo segue sob sigilo, mas a produção já adiantou que trata-se de uma sequência épica ambientada no mesmo cenário que marcou a série, a Birmingham do início do século 20, retratada como um território sem lei, dominado por disputas entre gangues. A proposta é expandir a trajetória da família Shelby e aprofundar esse universo criminal que atravessou seis temporadas.

Cillian Murphy retorna ao papel de Tommy Shelby, personagem que extrapolou a ficção e se tornou referência de estilo e atitude muito além da série. Ao lado dele, Sophie Rundle volta como Ada Thorne, irmã de Tommy, enquanto Stephen Graham e Ned Dennehy reassumem os papéis de Hayden Stagg e Charlie Strong, aliados importantes do clã.

O elenco também recupera figuras centrais do cotidiano dos Shelby. Packy Lee retorna como Johnny Dogs, associado fiel da família criminosa, e Ian Peck volta a interpretar Curly, responsável pelos cavalos e pela logística do grupo.

Veja o novo trailer de 'Peaky Blinders'