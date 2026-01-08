O ano de 1996 foi marcante para o cinema. A lista de obras que estão completando 30 anos reúne animações da Disney, suspenses, comédias dramáticas e franquias. Algumas dessas produções foram marcos na carreira de seus diretores e atores.
Muitos desses filmes ainda estão entre os mais assistidos nas plataformas de streaming e figuram em listas de favoritos do público e da crítica.
Produções como Missão Impossível, Pânico e Matilda deram origem a franquias ou sequências, enquanto títulos como Trainspotting e Sleepers são lembrados por seus temas densos e bem avaliados pela crítica até hoje.
Filmes que completam 30 anos em 2026
Confira abaixo uma seleção com 10 filmes de 1996 que em 2026 ainda são lembrado por gerações:
- Tempo de Matar (A Time to Kill)
Drama judicial baseado em obra de John Grisham, estrelado por Matthew McConaughey, Sandra Bullock e Samuel L. Jackson. Aborda temas raciais e justiça no sul dos Estados Unidos.
- O Corcunda de Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame)
Animação da Disney ambientada na Paris medieval, apresenta a história de Quasímodo e traz temas como preconceito, liberdade e empatia.
- Missão Impossível (Mission: Impossible)
Primeiro filme da franquia estrelada por Tom Cruise. Dirigido por Brian De Palma, marcou o início de uma das séries de espionagem mais duradouras do cinema.
- Matilda
Adaptação do livro de Roald Dahl, dirigida por Danny DeVito. A história da menina com poderes telecinéticos se tornou referência entre o público infantil e nostálgico.
- Independence Day
Clássico da ficção científica dos anos 90, mostra a tentativa da humanidade de resistir a uma invasão alienígena. Estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum.
- Pânico (Scream)
Terror dirigido por Wes Craven que revitalizou o gênero slasher. Introduziu o icônico vilão Ghostface e estabeleceu uma nova linguagem para filmes de horror.
- A Rocha (The Rock)
Ação dirigida por Michael Bay, com Sean Connery e Nicolas Cage. O filme se passa em Alcatraz e envolve ameaças químicas e sequestro.
- Jerry Maguire – A Grande Virada
Comédia dramática estrelada por Tom Cruise, com Cuba Gooding Jr. e Renée Zellweger. Frases do filme se tornaram parte da cultura pop, como “Show me the money!”.
- Trainspotting – Sem Limites
Drama britânico dirigido por Danny Boyle. Narra a rotina de um grupo de jovens usuários de drogas na Escócia. Ficou marcado pela estética ousada e trilha sonora marcante.
- Sleepers – A Vingança Adormecida
Drama criminal com Robert De Niro, Brad Pitt e Dustin Hoffman. Baseado em fatos, retrata abuso em um centro de detenção juvenil e o reencontro das vítimas com seus agressores anos depois.