O ano de 1996 foi marcante para o cinema. A lista de obras que estão completando 30 anos reúne animações da Disney, suspenses, comédias dramáticas e franquias. Algumas dessas produções foram marcos na carreira de seus diretores e atores.

Muitos desses filmes ainda estão entre os mais assistidos nas plataformas de streaming e figuram em listas de favoritos do público e da crítica.

Produções como Missão Impossível, Pânico e Matilda deram origem a franquias ou sequências, enquanto títulos como Trainspotting e Sleepers são lembrados por seus temas densos e bem avaliados pela crítica até hoje.

Filmes que completam 30 anos em 2026

Confira abaixo uma seleção com 10 filmes de 1996 que em 2026 ainda são lembrado por gerações: