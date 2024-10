Netflix avalia lançamento de ‘Nárnia’ em salas de cinema

A Netflix está em negociações para lançar a adaptação de 'As Crônicas de Nárnia', dirigida por Greta Gerwig, nas telas do Imax em escala global, algo que poderia ser um dos maiores acordos da plataforma de streaming com cinemas. Gerwig, conhecida pelo sucesso Barbie, de 2023, busca expandir o alcance de Nárnia com uma exibição ampla, o que se distancia da estratégia da Netflix, que tem priorizado lançamentos diretos no streaming. As informações são da Bloomberg.

O Imax, com quase 2.000 telas em 90 países, sinalizou à diretora que, caso um acordo seja firmado, a produção será incluída em seu calendário de lançamentos. As negociações continuam em fase inicial, e a exibição no Imax depende também da aprovação de redes de cinema como AMC e Regal, que abrigam as salas Imax.

Netflix adquiriu os direitos de adaptação dos livros de C.S. Lewis em 2018 e contratou Gerwig no ano passado para dar vida ao universo fantástico de Nárnia. A produção está orçada em pelo menos US$ 175 milhões (aproximadamente R$ 998 milhões), podendo se tornar uma franquia. Embora a Netflix tenha ocasionalmente testado o mercado com lançamentos limitados, como Roma e O Irlandês, o lançamento amplo sempre enfrentou resistência por parte das redes de cinema, que exigem exclusividade nas telas antes da exibição no streaming.

Mesmo que este possível lançamento não signifique uma mudança de estratégia, ele demonstra uma abertura da plataforma para atender às demandas de diretores que desejam ver suas obras nas telas grandes. Gerwig, que teve um sucesso bilionário com Barbie, encontra agora uma oportunidade de replicar o impacto visual de Nárnia em uma experiência cinematográfica.

A escolha de Gerwig para dirigir Nárnia não é por acaso, visto que sua adaptação de Adoráveis Mulheres rendeu mais de US$ 218 milhões (cerca de R$ 1,24 bilhões) mundialmente. Caso o acordo avance, As Crônicas de Nárnia pode ser mais um passo na trajetória de Gerwig e, ao mesmo tempo, uma chance para a Netflix explorar o mercado cinematográfico de forma estratégica, mantendo-se alinhada com as expectativas de diretores de peso.

Estruturação da Netflix para o cinema

O recente sucesso de Gerwig com Barbie, que acumulou US$ 1,4 bilhões (cerca de R$ 7,98 bilhões) em bilheteria, destaca o potencial de filmes que ultrapassam o ambiente do streaming. Esse cenário levou a Netflix a refletir sobre as oportunidades de lançamento híbrido, mesmo após a saída de Scott Stuber, ex-diretor de filmes da empresa, que tentou implementar uma política de lançamentos em salas de cinema mais ampla.

Em meio ao mercado de cinema que volta a aquecer, a concorrência entre plataformas e distribuidoras tradicionais, como Warner Bros., cresce. Recentemente, a atriz Margot Robbie e produtores de O Morro dos Ventos Uivantes recusaram uma oferta da Netflix, optando por lançar o filme com a garantia de uma exibição nas telonas pela Warner.