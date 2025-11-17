Esporte

F1 abre venda de ingressos para o GP de São Paulo de 2026

Anunciado para o fim de semana de 6 a 8 de novembro 2026, o torneio de automobilismo já abriu as vendas de ingressos; preços chegam a R$ 20.900

Da Redação
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12h12.

Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 12h36.

A Fórmula 1 abriu nesta segunda-feira, 17, a venda geral de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2026.

Anunciado para o fim de semana de 6 a 8 de novembro de 2026, o torneio do automobilismo será disputado no Autódromo de Interlagos. Os valores dos ingressos variam entre R$ 495 e R$ 20.900, a depender do setor escolhido.

A venda geral abriu no site oficial nesta segunda-feira, mas a pré-venda para torcedores selecionados já ocorria desde a última segunda, 10.

Como comprar os ingressos

A venda online é realizada por meio da Eventim, loja oficial de ingressos do evento.

Cada comprador pode adquirir até quatro ingressos por CPF para todas as áreas. Caso haja disponibilidade de ingressos, será possível comprar o ingresso presencialmente na bilheteria do Autódromo de Interlagos de 30 de outubro de 2026 a 08 de novembro de 2026.

Para compras realizadas pelo site, o pagamento pode ser realizado via PIX ou cartões de crédito, à vista ou parcelado. São aceitas as bandeiras VISA, MasterCard, Diners, Amex e Elo.

Para compras presenciais os ingressos disponíveis poderão ser pagos em dinheiro, cartão de débito ou de crédito.

Após a compra, não é possível alterar o tipo do ingresso, setor, assento ou forma de entrega. Caso alguma informação esteja incorreta, o pedido deverá ser cancelado, atendendo às condições de cancelamento abaixo, e uma nova compra deverá ser realizada.

O cliente pode cancelar seu pedido em até sete dias corridos após a data da compra, não ultrapassando a data do evento. Os ingressos cancelados são automaticamente recolocados à venda.

Quanto custam os ingressos?

O setor mais barato é o G, com ingressos custando R$ 990 a inteira e R$ 495 a meia. A partir daí os preços vão subindo:

  • Setor A: a partir de R$ 795,00 a meia;
  • Setor R: a partir de R$ 1.075,00 a meia;
  • Setor H: a partir de R$ 1.425,00 a meia;
  • Setor M: a partir de R$ 1.775,00 a meia;
  • Setor B: a partir de R$ 5.290,00 a meia;
  • Setor D: a partir de R$ 4.680,00 a meia;
  • Orange Tree Club: a partir de R$ 8.300,00
  • Pit Stop Club: a partir de R$ 10.750,00
  • Grand Prix Club: a partir de R$ 20.900,00

Fórmula 1: mapa mostra diferentes setores do Autódromo de Interlagos (Fórmula 1/Reprodução)

A opção mais cara, o acesso VIP Grand Prix Club, conta com diferenciais exclusivos para os fãs de automobilismo:

  • Vista da área central do circuito
  • Acesso ao sofisticado camarote VIP Lounge
  • Área de entretenimento e games
  • Menu e bares exclusivos
  • Monitores de TV e Telão
  • Visitação aos boxes
Fórmula 1

