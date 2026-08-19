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A marca de óculos que dominou o tapete vermelho no Festival de Gramado

Pela primeira vez como patrocinadora oficial do evento, Persol criou espaço exclusivo na Serra Gaúcha e reforça conexão histórica com o audiovisual

Festival de Cinema de Gramado: Persol entra como patrocinadora do evento (Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto)

Festival de Cinema de Gramado: Persol entra como patrocinadora do evento (Cleiton Thiele/Ag.Pressphoto)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17h40.

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Gramado (RS)* - A etiqueta italiana de óculos Persol, parte do grupo EssilorLuxottica, fez sua estreia como patrocinadora oficial da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado. O movimento marca o primeiro patrocínio da história da grife no evento e sinaliza um novo momento de incentivo ao audiovisual brasileiro.

Com a expectativa de reunir 250 mil pessoas na Serra Gaúcha até o dia 22 de agosto, o festival exibirá 96 produções — entre curtas e longas-metragens de ficção e documentários — e distribuirá R$ 325,3 mil em premiações. O filme de abertura foi Antártida, produção da Globo Filmes estrelada por Marina Ruy Barbosa, Andrea Beltrão, Leandra Leal, Lázaro Ramos, Gero Camilo e grande elenco.

Na disputa pelo Kikito de melhor longa-metragem brasileiro, concorrem títulos como Feito Pipa (apontado como um dos favoritos), Chorão: Só os Loucos Sabem, Leite em Pó, Nosso Segredo, Pele de Rinoceronte e Justino - Nos Bastidores do Reino. A exibição do filme La Perra, estrelado por Selton Mello e que passou pelo Festival de Cannes, encerra a programação oficial.

Nesta edição, os homenageados com o Kikito de Cristal são os atores Selton Mello e Maria Fernanda Cândido. Andrea Beltrão recebe o Oscarito, Marcos Caruso fica com o Troféu Cidade de Gramado e Renata Almeida Magalhães recebe o Troféu Eduardo Abelin.

A trajetória da Persol: da proteção aos pilotos às telas de Cannes e Veneza

A relação entre a Persol e o cinema não vem de hoje. Desde a fundação, a etiqueta italiana de óculos construiu uma trajetória longeva ligada à sétima arte. Em 1961, modelos da marca apareceram no rosto de Marcello Mastroianni, no filme Divórcio à Italiana (1961), e de Steve McQueen, em Crown, O Magnífico (1968).

Em Gramado, a marca italiana vestiu grandes nomes da dramaturgia nacional, na passagem pelo tapete vermelho e nas entrevistas com a imprensa. Entre os nomes de destaque estão José Louretto, Nanda Marques, Bianca Comparato, Flávia Alessandra, Valentina Herszage, entre outros.

Além do tapete, a grife também inaugurou a Casa Persol na cidade, com modelos selecionados exclusivamente para o festival. Instalada na pousada Borgo 28, a ativação funcionou como ponto de encontro para convidados e jornalistas e trouxe uma imersão nos detalhes dos óculos e no legado da marca, que completa 109 anos em 2026.

Desenvolvida pelo fotógrafo Giuseppe Ratti para atender a pilotos de corrida e aviadores que buscavam proteção solar, a Persol se transformou em uma instituição de design. As armações são fabricadas à mão na Itália, em acetato de celulose puro. Todos os modelos trazem dois símbolos patenteados: a Seta Suprema nas dobradiças e o sistema Meflecto, primeira haste flexível do mundo projetada para eliminar a pressão nas têmporas.

A rápida ascensão na cultura pop transformou os modelos da grife em elementos de figurino na era de ouro de Hollywood e do cinema europeu. A afinidade com a sétima arte se desdobrou, ao longo das décadas, em parcerias oficiais e presenças marcantes nos principais tapetes vermelhos do circuito internacional, incluindo os festivais de Veneza, Cannes e o Festival de Sundance.

*A jornalista viajou a convite da Persol.

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