Russell vence GP de Singapura e McLaren é campeã de construtores

A Mercedes encerrou um jejum de oito corridas sem vitórias neste domingo, 5, com a vitória de George Russell no GP de Cingapura (ANP/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11h45.
A Mercedes encerrou um jejum de oito corridas sem vitórias neste domingo, 5, com a vitória de George Russell no GP de Cingapura, no circuito de Marina Bay. O britânico superou Max Verstappen, da RBR, que terminou em segundo.
A McLaren, por sua vez, assegurou o título de construtores de 2025 com o terceiro lugar de Lando Norris. Foi o décimo campeonato da equipe inglesa, que agora ultrapassa a Williams e se torna a segunda maior vencedora da história da Fórmula 1, atrás apenas da Ferrari, que soma 16 títulos.
Com a vitória em Marina Bay, Russell alcançou o quinto triunfo de sua carreira. Foi a primeira vez que o piloto venceu no traçado de Cingapura, em um ano marcado pelo domínio consistente da McLaren, que ainda conta com Oscar Piastri.