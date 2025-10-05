Esporte

Russell vence GP de Singapura e McLaren é campeã de construtores

George Russell, da Mercedes, ficou à frente do holandês Max Vertappen, da Red Bull

A Mercedes encerrou um jejum de oito corridas sem vitórias neste domingo, 5, com a vitória de George Russell no GP de Cingapura (ANP/Getty Images)

A Mercedes encerrou um jejum de oito corridas sem vitórias neste domingo, 5, com a vitória de George Russell no GP de Cingapura (ANP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 11h45.

A Mercedes encerrou um jejum de oito corridas sem vitórias neste domingo, 5, com a vitória de George Russell no GP de Cingapura, no circuito de Marina Bay. O britânico superou Max Verstappen, da RBR, que terminou em segundo.

A McLaren, por sua vez, assegurou o título de construtores de 2025 com o terceiro lugar de Lando Norris. Foi o décimo campeonato da equipe inglesa, que agora ultrapassa a Williams e se torna a segunda maior vencedora da história da Fórmula 1, atrás apenas da Ferrari, que soma 16 títulos.

Com a vitória em Marina Bay, Russell alcançou o quinto triunfo de sua carreira. Foi a primeira vez que o piloto venceu no traçado de Cingapura, em um ano marcado pelo domínio consistente da McLaren, que ainda conta com Oscar Piastri.

Resultado

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (RBR) +5s430
  3. Lando Norris (McLaren) +6s066
  4. Oscar Piastri (McLaren) +8s146
  5. Kimi Antonelli (Mercedes) +33s681
  6. Charles Leclerc (Ferrari) +45s996
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) +80s251
  8. Fernando Alonso (Aston Martin) +80s667
  9. Oliver Bearman (Haas) +93s527
  10. Carlos Sainz (Williams) +1 volta
  11. Isack Hadjar (RB) +1 volta
  12. Yuki Tsunoda (RBR) +1 volta
  13. Lance Stroll (Aston Martin) +1 volta
  14. Alexander Albon (Aston Martin) +1 volta
  15. Liam Lawson (RB) +1 volta
  16. Franco Colapinto (Alpine) +1 volta
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) +1 volta
  18. Esteban Ocon (Haas) +1 volta
  19. Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
  20. Nico Hulkenberg (Sauber) +1 volta
Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1Mercedes-BenzMcLaren

Mais de Esporte

Após bater US$ 1 bi em receita, UFC olha para o Brasil: 'um dos mercados mais valiosos fora dos EUA'

Cruzeiro x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Jogos de hoje, domingo, 5 de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Sevilla x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela La Liga

Mais na Exame

Mercados

Ozempic sem injeção? Pílulas podem desbancar as famosas canetas, diz Novo Nordisk

Mundo

Trump autoriza envio de soldados a Chicago após juíza bloquear mobilização em Portland

Exame IN

Sabesp compra o controle da Emae por R$ 1,1 bilhão

Future of Money

Privacidade e regulação: a 'encruzilhada financeira' da nova fase da internet