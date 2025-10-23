Montblanc transforma canetas-tinteiro em joias inspiradas no Palácio de Versalhes

Inspirada na grandiosidade do Palácio de Versalhes e no legado de Luís XIV, a Montblanc lança a coleção High Artistry: Uma Jornada pelo Palácio de Versalhes. As peças, criadas no Artisan Atelier da Maison em Hamburgo, elevam os instrumentos de escrita ao patamar de obras de arte, combinando ouro maciço, madrepérola e pedras preciosas em designs que traduzem séculos de elegância e poder.

O luxo do Rei Sol em forma de escrita

Composta por cinco modelos de edição limitada, a nova coleção é a primeira da série Montblanc High Artistry Grandeur, dedicada a homenagear monumentos da criatividade humana. Cada caneta recria um fragmento do Palácio de Versalhes, do brilho da Galeria dos Espelhos à delicadeza dos aposentos privados do rei, refletindo o auge da arte barroca e o virtuosismo dos mestres artesãos da marca.

Edição Limitada 479 da coleção Montblanc High Artistry, inspirada nos aposentos privados do rei em Versalhes. (Montblanc/Divulgação)

A Edição Limitada 479 tem corpo branco translúcido com acabamento laqueado e detalhes em ouro amarelo Au 750, com o emblema Montblanc em madrepérola. Inspirada no Salão de Canto do Rei, a peça reflete a atmosfera íntima e refinada dos aposentos privados de Luís XV, combinando elegância e leveza em cada detalhe.

Edição Limitada 195 da coleção Montblanc High Artistry, inspirada na Orangerie de Versalhes. (Montblanc/Divulgação)

Já a Edição Limitada 195 celebra a famosa Orangerie de Versalhes, misturando aventurina verde cintilante, ouro maciço e um cabochão de granada vermelha. O design evoca a harmonia dos jardins reais e a paixão do rei pelas flores e perfumes de laranjeira.

Em ambas as versões, o clipe reproduz o sol de Apolo, símbolo de Luís XIV, enquanto as penas artesanais exibem gravações inspiradas nos selos e cifras reais, reforçando a ligação entre a arte da escrita e a herança do Rei Sol.

Além das duas versões descritas acima, a coleção inclui ainda as edições limitadas 18, 7 e 3, disponíveis apenas sob encomenda.

Artesanato sob medida e exclusividade

Refletindo a herança artesanal de Versalhes, a coleção traz peças feitas sob medida, com atenção minuciosa ao design e à exclusividade. A Montblanc criou um programa exclusivo sob encomenda, que permite a clientes selecionados colaborar diretamente com os artesãos do Artisan Atelier na criação de uma caneta única, baseada no design da Edição Limitada 3, mediante convite.

Inspirado no legado do Rei Sol, o projeto permite que cada obra seja adaptada aos desejos e ideias de cada cliente, transformando o gesto de escrever em uma expressão verdadeiramente pessoal.

As edições limitadas 479 e 195 chegam às boutiques Montblanc selecionadas a partir de outubro de 2025.