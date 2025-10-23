Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Montblanc transforma canetas-tinteiro em joias inspiradas no Palácio de Versalhes

Coleção High Artistry recria o luxo e a elegância do Rei Sol em instrumentos de escrita feitos à mão

Coleção High Artistry recria o luxo e a elegância do Rei Sol em instrumentos de escrita feitos à mão (Montblanc/Divulgação)

Coleção High Artistry recria o luxo e a elegância do Rei Sol em instrumentos de escrita feitos à mão (Montblanc/Divulgação)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16h00.

Inspirada na grandiosidade do Palácio de Versalhes e no legado de Luís XIV, a Montblanc lança a coleção High Artistry: Uma Jornada pelo Palácio de Versalhes. As peças, criadas no Artisan Atelier da Maison em Hamburgo, elevam os instrumentos de escrita ao patamar de obras de arte, combinando ouro maciço, madrepérola e pedras preciosas em designs que traduzem séculos de elegância e poder.

O luxo do Rei Sol em forma de escrita

Composta por cinco modelos de edição limitada, a nova coleção é a primeira da série Montblanc High Artistry Grandeur, dedicada a homenagear monumentos da criatividade humana. Cada caneta recria um fragmento do Palácio de Versalhes, do brilho da Galeria dos Espelhos à delicadeza dos aposentos privados do rei, refletindo o auge da arte barroca e o virtuosismo dos mestres artesãos da marca.

Caneta-tinteiro Montblanc High Artistry Edição Limitada 479, com corpo branco translúcido, acabamento laqueado e detalhes em ouro amarelo, inspirada no Salão de Canto do Rei no Palácio de Versalhes.

Edição Limitada 479 da coleção Montblanc High Artistry, inspirada nos aposentos privados do rei em Versalhes. (Montblanc/Divulgação)

A Edição Limitada 479 tem corpo branco translúcido com acabamento laqueado e detalhes em ouro amarelo Au 750, com o emblema Montblanc em madrepérola. Inspirada no Salão de Canto do Rei, a peça reflete a atmosfera íntima e refinada dos aposentos privados de Luís XV, combinando elegância e leveza em cada detalhe.

Caneta-tinteiro Montblanc High Artistry Edição Limitada 195, com corpo em aventurina verde cintilante, detalhes em ouro e cabochão de granada vermelha, inspirada na Orangerie de Versalhes.

Edição Limitada 195 da coleção Montblanc High Artistry, inspirada na Orangerie de Versalhes. (Montblanc/Divulgação)

Já a Edição Limitada 195 celebra a famosa Orangerie de Versalhes, misturando aventurina verde cintilante, ouro maciço e um cabochão de granada vermelha. O design evoca a harmonia dos jardins reais e a paixão do rei pelas flores e perfumes de laranjeira.

Em ambas as versões, o clipe reproduz o sol de Apolo, símbolo de Luís XIV, enquanto as penas artesanais exibem gravações inspiradas nos selos e cifras reais, reforçando a ligação entre a arte da escrita e a herança do Rei Sol.

Além das duas versões descritas acima, a coleção inclui ainda as edições limitadas 18, 7 e 3, disponíveis apenas sob encomenda.

Artesanato sob medida e exclusividade

Refletindo a herança artesanal de Versalhes, a coleção traz peças feitas sob medida, com atenção minuciosa ao design e à exclusividade. A Montblanc criou um programa exclusivo sob encomenda, que permite a clientes selecionados colaborar diretamente com os artesãos do Artisan Atelier na criação de uma caneta única, baseada no design da Edição Limitada 3, mediante convite.

Inspirado no legado do Rei Sol, o projeto permite que cada obra seja adaptada aos desejos e ideias de cada cliente, transformando o gesto de escrever em uma expressão verdadeiramente pessoal.

As edições limitadas 479 e 195 chegam às boutiques Montblanc selecionadas a partir de outubro de 2025.

Acompanhe tudo sobre:MontblancCasual

Mais de Casual

Vivaia chega ao Iguatemi com conceito de conforto sustentável

O tênis mais seguro do mundo? Asics lança modelo com airbag reutilizado

O legado da Air Jordan é celebrado em livro comemorativo

Revo amplia mobilidade de luxo no interior paulista com novo lounge

Mais na Exame

Ciência

Meteoro 'bola de fogo' surpreende ao iluminar o céu do Rio Grande do Sul

Mercados

Magalu 'chora' na bolsa com casamento entre Meli e Casas Bahia

Brasil

Cidade em SP instala radar antibarulho e ameaça multar veículos

Mundo

Rubio chega a Israel após Trump ameaçar suspender apoio ao país