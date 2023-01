A nova caneta com pena curva da Montblanc

Um ícone da cultura da escrita, o instrumento de escrita Montblanc Meisterstück é instantaneamente reconhecível por sua forma, proporções e seus acessórios de ouro sobre a resina preta preciosa. No entanto, é a pena da caneta-tinteiro, conhecida como a alma de todos os instrumentos de escrita Montblanc, que a faz realmente se destacar. Como parte de sua missão de elevar continuamente a experiência de escrita, a Montblanc introduz uma nova ponta em seu portfólio: a ponta curva.

Firmada em um ângulo de 45 graus, a pena curva da Montblanc é particularmente adequada para a complexa caligrafia chinesa, japonesa e coreana, bem como para esboços e desenhos. Uma forma de auto-expressão e criatividade, a arte da caligrafia requer a versatilidade de uma pena que permite uma variedade de larguras de linha, formas e estilos para realçar a beleza da escrita.

Dependendo do ângulo da pena curva no papel, o calígrafo pode obter linhas horizontais largas e linhas verticais finas, ao mesmo tempo que vira a pena de cabeça para baixo para obter uma linha fina adequada para desenhos detalhados.

Esculpidas a mão em ouro maciço por mestres artesãos em mais de 35 etapas habilidosas, cada pena é o resultado de experiência elevada, mão de obra dedicada, bem como intuição para cada etapa fundamental que leva anos para ser dominada.

A pena curvada Au750/18K foi habilmente encaixada em uma caneta-tinteiro Montblanc Meisterstück Classic com seus códigos de design distintos, incluindo a tampa e o corpo em resina preta, elegantes acessórios em ouro amarelo e coroado com o emblema Montblanc, símbolo de sua busca incessante de qualidade e excelência. A pena curva é embelezada com uma gravura especial inspirada nos movimentos da caligrafia.

Com sua mais recente pena, a Montblanc oferece ao seu proprietário uma nova maneira de revelar sua caligrafia em sua forma mais bonita, capturando o prazer sensorial de deslizar uma pena sobre o papel e ver a inspiração ganhar vida.

A caneta-tinteiro Montblanc Meisterstück Great Masters Calligraphy Precious Resin 149 está disponível nas butiques Montblanc e online.

