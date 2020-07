Montblanc: 5 canetas tinteiro para iniciar uma coleção

Meisterstück O Pequeno Príncipe & Planeta

A terceira e última caneta da coleção da Montblanc evoca a necessidade de criarmos uma ligação afetiva com o nosso planeta e o meio ambiente. Inspirada no livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, ela ressalta o fato de que o personagem cuida de seu lar, o pequeno asteroide B612, retirando as sementes ruins e protegendo sua louvada Rosa. A peça tem acabamento polido, pena em ouro 14K e um desenho do príncipe limpando seu minúsculo planeta. Uma estrela dourada laqueada decora o clipe e na tampa de cada unidade foi gravada a frase: “só se vê bem com o coração”. R$ 12.200

StarWalker Space

Lançado na época em que se comemorou os 50 anos da alunagem, no ano passado, o acessório remete à exploração espacial e convida a refletir sobre a necessidade de preservar o nosso planeta. O principal diferencial da coleção é a cúpula azul translúcida sob o emblema Montblanc, que lembra a forma como a Terra é vista do horizonte lunar. Confeccionada à mão, a StarWalker Doué tem tampa e acessórios revestidos em platina (ou base de resina preciosa preta), ponta de ouro de 14K e revestimento de ródio. R$ 3.580.

M RED Signature

Desenvolvida pela Montblanc em parceria com o celebrado designer Marc Newson, a peça foi projetada com o intuito de ajudar no combate à AIDS. A caneta chama atenção pelos traços fluidos, sem rupturas, que conferem uma aparência futurista. A superfície, escovada, é revestida com platina polida e o clipe é banhado com o mesmo material, com número de série individual. O emblema da Montblanc está gravado no cone e na tampa, com encaixe alinhado ao cano. R$ 8.800.

Heritage Rouge & Noir Serpent Marble

Desenvolvida em 1906, a caneta-tinteiro chamada de “Rouge & Noir” ganhou fama por uma conquista técnica notável: com ela, deixou de ser preciso mergulhar a ponta em um tinteiro. A peça da Montblanc reinterpreta a lendária antecessora, mas com silhueta mais longa e mais fina. A roupagem alaranjada, de aspecto vintage, remete à pele de uma serpente, representada também pelo clipe sinuoso, feito com uma liga metálica especial, envelhecida por meio de um processo galvânico. R$ 6.100.

Bonheur Nuit

Em tradução livre, do francês, bonheur nuit é uma noite de felicidade. A glamurosa caneta, uma das preferidas do público feminino da Montblanc, tem corpo de resina preta brilhante e fosca e detalhes revestidos a ouro. A ponta, por exemplo, decorada com o desenho de uma estrela cadente, é de ouro 14K. R$ 4.700. http://www.montblanc.com.br