Carlos Alcaraz se prepara para lançar seu primeiro logotipo com a Nike no ATP Finals

Aos 22 anos, o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, alcança um novo marco fora das quadras. Patrocinado pela Nike desde 2019, o espanhol lançará seu próprio logotipo, estreando uma marca pessoal dentro da gigante esportiva. Com isso, o tenista se junta a lendas como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Rafael Nadal e Roger Federer, todos com símbolos registrados junto à empresa.

A novidade ainda não teve o design revelado, mas já recebeu a aprovação do atleta. Como estratégia para gerar expectativa e manter os holofotes sobre o novo projeto, a Nike deve apresentar a logo durante o ATP Finals, torneio que encerra a temporada do tênis e será realizado entre 9 e 16 de novembro, em Turim, na Itália.

O ATP Finals reúne os oito melhores tenistas do ano e costuma atrair alta audiência global. De acordo com o jornal espanhol Murcia Plaza, a coleção assinada por Alcaraz contará com peças que serão usadas por ele nas quadras, marcando o início de uma nova fase na parceria.

Apesar da pouca idade, Alcaraz já soma 24 títulos na carreira, incluindo seis Grand Slams e seis Masters 1000. Seu título mais recente foi o ATP 500 de Tóquio, conquistado em 30 de setembro de 2025, o oitavo da temporada.

Parceria com Alcaraz faz parte do plano de reestruturação da Nike

Além de representar um passo importante para o atleta em sua entrada no mundo dos negócios, a parceria faz parte do plano de recuperação financeira da Nike, batizado de “Win Now” (“Vença Agora”). A estratégia busca impulsionar os resultados financeiros da companhia, com foco renovado em segmentos-chave como corrida, basquete, treino e sportswear.

Em maio, a Nike reportou queda de 10% na receita em relação ao ano anterior e retração de 12% no quarto trimestre do ano fiscal de 2025. No entanto, os números mais recentes indicam uma retomada: no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, a empresa registrou US$ 11,7 bilhões em receita, alta de 1% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A aposta em Alcaraz reforça o movimento da Nike de aproximar-se de uma nova geração de consumidores, conectada à performance, mas também à autenticidade e propósito.