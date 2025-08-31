Conheça as 5 canetas tinteiro mais valiosas do mundo

Muito além de simples ferramentas de escrita, certas canetas tinteiro são criadas como verdadeiras peças de joalheria. Produzidas com pedras preciosas, metais nobres e design exclusivo, elas se tornam símbolos de status e alcançam preços milionários em coleções privadas e leilões internacionais. Confira o ranking das cinco canetas tinteiro mais valiosas do mundo.

5. Aurora Diamante – US$ 1 milhão

Exclusiva e limitada a apenas uma peça por ano, a Aurora Diamante é produzida na Itália com corpo em platina e mais de 2.000 diamantes da De Beers, incluindo 1.919 apenas no barril — número que representa o ano de fundação da marca. A caneta possui ponta em ouro 18 quilates e já foi negociada por US$ 1 milhão, segundo informações do site Executive Pens Direct.

4. Caran d’Ache 1010 Diamond Edition – US$ 1,28 milhão

Criada em homenagem à relojoaria suíça, a Caran d’Ache 1010 Diamond Edition traz um design que lembra engrenagens e o interior de relógios de luxo. O modelo é feito em ouro branco 18 quilates e encrustado com mais de 850 diamantes em cortes brilhante, esmeralda e baguete. O nome faz referência ao horário “10:10”, tradicionalmente exibido em mostruários de relógios. O portal Goldspot destaca que o modelo traz uma ponta em ouro 18 quilates, reforçando a sofisticação do acabamento.

3. Montblanc Boheme Royal – US$ 1,5 milhão

A Montblanc Boheme Royal tem corpo em ouro branco 18 quilates e acabamento com mais de 1.430 diamantes. O logotipo da marca, em formato de floco de neve, recebe 19 pedras adicionais. Outro diferencial é a ponta retrátil em ouro 18 quilates, e o corpo da peça está disponível em duas versões: inteiramente cravejado com diamantes brancos ou em um padrão que alterna brancos e negros. Conforme aponta o site Goldspot, trata-se de um dos modelos mais exclusivos já lançados pela Montblanc.

2. Montblanc Taj Mahal Limited Edition – US$ 2 milhões

Inspirada no Taj Mahal, a Montblanc Taj Mahal Limited Edition teve apenas dez exemplares produzidos. São três variações de design — Black Myth, Insignia of Power e Tear of the Moon — adornadas com pedras preciosas como diamantes, safiras, malaquita e opala. O formato remete a adagas Mughal, em referência ao período histórico da construção do monumento. O site Best Startup Story ressalta ainda que o modelo “Black Myth” inclui uma opala que revela uma imagem oculta, detalhe que aumenta sua singularidade.

1. Tibaldi Fulgor Nocturnus – US$ 8 milhões

A caneta mais cara do mundo é a Fulgor Nocturnus, da Tibaldi, vendida durante um leilão beneficente em Xangai em 2020 por US$ 8 milhões. O modelo é único e foi projetado com base na proporção áurea, em que o corpo e a tampa seguem a medida considerada a “divina proporção”, segundo o site Executive Pens Direct. O instrumento é incrustado com 945 diamantes negros e 123 rubis, além de uma ponta em ouro 18 quilates. Nenhuma outra caneta já alcançou valor semelhante, o que a mantém isolada no topo do ranking.