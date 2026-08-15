Os restaurantes favoritos de Anthony Bourdain no mundo

A estreia de Tony nos cinemas, com Dominic Sessa no papel do jovem Anthony Bourdain durante o verão de 1975 em Provincetown, reacende o interesse pela trajetória do chef que se tornou uma das vozes mais influentes da gastronomia mundial. Autor do livro Confissões de um Chef e apresentador de programas como A Cook's Tour, No Reservations e Parts Unknown, Bourdain construiu um olhar generoso sobre a comida, capaz de valorizar tanto um restaurante com estrela Michelin quanto uma barraca de rua. Ele morreu em 8 de junho de 2018, aos 61 anos, durante as gravações de Parts Unknown na França.

Ao longo de mais de duas décadas em frente às câmeras, Bourdain recomendou centenas de endereços, muitos deles hoje reconhecidos internacionalmente. O site 50 Best reuniu parte desses lugares favoritos em uma lista publicada recentemente, que serve de base para o levantamento a seguir.

Asador Etxebarri - Axtondo (Espanha)

Asador Etxebarri - Axtondo (Espanha) (Divulgação)

O restaurante já havia sido incluído por Bourdain em uma lista de destinos obrigatórios publicada pela revista Men's Health em 2009, além de aparecer tanto em No Reservations quanto em Parts Unknown. O chef Bittor Arguinzoniz desenvolveu um sistema próprio de roldanas para controlar a distância entre os alimentos e a brasa, o que permite grelhar desde enguias e ostras até caviar beluga sem perder a delicadeza de ingredientes que, em teoria, seriam finos demais para o calor do carvão feito na própria casa.

Ganbara - San Sebastián (Espanha)

Ganbara - San Sebastián (Espanha) (Divulgação)

Aberto desde 1984, o Ganbara era o endereço escolhido por Bourdain sempre que queria comer pintxos na cidade. Ele provou o prato de assinatura da casa, cogumelos selvagens salteados com foie gras e gema de ovo crua, durante as gravações de No Reservations, e voltou a mencioná-lo anos depois em Parts Unknown, revelando que passou os 15 anos seguintes pensando naquela combinação. Para ele, era parada obrigatória em qualquer roteiro pelo País Basco.

Le Bernardin - Nova York (Estados Unidos)

Le Bernardin - Nova York (Estados Unidos) (Divulgação)

O restaurante do amigo de longa data Eric Ripert era descrito em Confissões de um Chef como o único lugar de onde Bourdain aceitaria pedir frutos do mar em uma segunda-feira, quando poucos restaurantes recebem entregas frescas no fim de semana. Ao longo da amizade dos dois, ele elogiou repetidas vezes a cozinha de Ripert e chegou a incluir o Le Bernardin em sua própria lista de restaurantes essenciais para se visitar antes de morrer.

Le Baratin - Paris (França)

Le Baratin - Paris (França) (Divulgação)

No bairro de Belleville, o Le Baratin combina a cozinha de bistrô com influências argentinas da chef Raquel Carena, sempre acompanhada pela seleção de vinhos biodinâmicos do sommelier Philippe Pinoteau, um dos primeiros a apostar nesse estilo de produção na cidade. O restaurante apareceu também em The Layover, programa em que Bourdain definiu a cozinha de Carena como o tipo de comida que os próprios parisienses procuram, longe dos clichês turísticos da culinária francesa.

The French Laundry - Yountville (Estados Unidos)

The French Laundry - Yountville (Estados Unidos) (Divulgação)

Eleito o melhor restaurante do mundo em 2003 e 2004, o templo de Thomas Keller dedicado à técnica francesa e a ingredientes locais impecáveis foi tratado por Bourdain como uma das experiências mais formativas de sua relação com a alta gastronomia. Ele chegou a sugerir, em tom parcialmente irônico, um jejum de dois dias antes de encarar o menu degustação completo, e em entrevista à revista Mother Jones, em 2010, definiu uma refeição ali como possivelmente a melhor de toda a sua vida.

Sukiyabashi Jiro - Tóquio (Japão)

Sukiyabashi Jiro - Tóquio (Japão) (Divulgação)

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, em 2016, Bourdain apontou o pequeno balcão de sushi comandado por Jiro Ono como o lugar onde gostaria de fazer sua última refeição. As reservas para o restaurante são raras e disputadas havia anos, e o menu omakase de 20 peças, com uma ou mais das sakes reservadas do estabelecimento, também figurava entre os favoritos de nomes como Barack Obama e o chef Joël Robuchon.

St. John - Londres (Reino Unido)

St. John - Londres (Reino Unido) (Divulgação)

O restaurante do chef Fergus Henderson é lembrado pelo pioneirismo no aproveitamento integral dos animais desde 1994, e figura entre os endereços mais citados por Bourdain ao longo de sua carreira. O osso com tutano assado, servido sobre pão torrado e finalizado com sal grosso, foi descrito por ele como o prato que gostaria de ter na boca caso precisasse morrer com metade de uma mordida ainda entre os dentes.

Le Comptoir - Paris (França)

Le Comptoir - Paris (França) (Divulgação)

Comandado por Yves Camdeborde, o Le Comptoir já foi chamado por Bourdain de reserva mais difícil de conseguir em toda Paris. As mesas da sala em estilo Art Déco não aceitam reserva no horário do almoço, quando o cardápio traz clássicos de brasserie como caracóis com alho, pão crocante e terrine da casa à vontade, enquanto o jantar oferece um menu mais elaborado. Em episódio especial de No Reservations gravado na capital francesa, ele definiu o ravioli de morcela da casa como uma das melhores coisas que havia comido naquele ano inteiro.

Per Se - Nova York (Estados Unidos)

Per Se - Nova York (Estados Unidos) (Divulgação)

Também de Thomas Keller, o Per Se chegou a ser chamado por Bourdain de melhor restaurante do mundo, ponto final, durante as gravações de A Cook's Tour, uma declaração forte vinda de alguém conhecido pelo ceticismo em relação à alta gastronomia tradicional. Considerado o arquétipo da cozinha New American e uma espécie de primo mais jovem do The French Laundry, o restaurante é reconhecido pela precisão da cozinha e pela vista privilegiada para o Central Park.

El Bulli - Roses (Espanha)

El Bulli - Roses (Espanha) (Divulgação)

Eleito o melhor restaurante do mundo por cinco vezes ao longo dos anos 2000, o El Bulli, de Ferran Adrià, mudou os rumos da gastronomia contemporânea antes de fechar as portas em 2011. Bourdain acompanhava o trabalho do chef espanhol desde 2001, e o encontro entre os dois resultou no documentário Decoding Ferran Adrià, de 2006. No episódio final de No Reservations, ele registrou o menu degustação de até 50 etapas do último ano de funcionamento da casa e definiu Adrià como um visionário e, ao mesmo tempo, um cara gente boa.

Swan Oyster Depot - São Francisco (Estados Unidos)

Swan Oyster Depot - São Francisco (Estados Unidos) (Reproduçã/TripAdvisor)

Aberto desde 1912 e com apenas 18 lugares sem reserva, o restaurante era citado por Bourdain como um ponto de referência em suas andanças pelo mundo. O destaque vai para o prato de carne e fígado de caranguejo, uma mistura amanteigada servida sobre a própria casca, que só entrou no cardápio oficial depois que Bourdain passou a pedi-lo com frequência, quando ainda era considerado um item secreto conhecido apenas pelos clientes mais assíduos.

Le Chateaubriand - Paris (França)

Le Chateaubriand - Paris (França) (Divulgação)

Sob o comando do chef Iñaki Aizpitarte, apresentado por Bourdain como um bistrô "antifrancês", o Le Chateaubriand ficou conhecido pela cozinha que rompia regras e pelo menu degustação sem opções de escolha, montado diariamente conforme os ingredientes disponíveis. Bourdain experimentou o cardápio ao lado de um Eric Ripert inicialmente reticente, provando combinações ousadas como turbot no vapor com ruibarbo e flor de sabugueiro, ou sorvete de cereja com alcaparras desidratadas.

Tawlet Mar Mikhael - Beirute (Líbano)

Tawlet Mar Mikhael - Beirute (Líbano) (Divulgação)

Bourdain visitou pela primeira vez o mercado de agricultores Souk el Tayeb durante as gravações de Parts Unknown, ocasião em que declarou que comer no Líbano era, acima de tudo, divertido. No Tawlet Mar Mikhael, buffet do mesmo grupo aberto desde 2009, cozinheiros de diferentes regiões do país se revezam preparando pratos como o fúl, ensopado de fava, a balila, grão de bico temperado servido morno, e o lahmajoon, torta fina de carne com influência armênia, em um espaço que lembra mais uma casa libanesa do que um restaurante formal.

Katz's Delicatessen - Nova York (Estados Unidos)

Katz's Delicatessen - Nova York (Estados Unidos) (Divulgação)

Tradicional casa de sanduíches na Lower East Side desde 1888, a Katz's representava um retorno às origens sempre que Bourdain voltava para casa. Em entrevista à revista Variety, em 2017, ele afirmou que a primeira coisa que fazia ao chegar em Nova York era comer um sanduíche de pastrami ali. Hoje considerada a referência máxima entre as delicatessens de pastrami da cidade, a casa mantém a fachada de neon vermelho como marca registrada de suas mais de treze décadas de história.

Paul Bocuse - Lyon (França)

Paul Bocuse - Lyon (França) (Divulgação)

Em entrevista à CNN em 2014, Bourdain definiu o episódio gravado no restaurante do chef Paul Bocuse como seu favorito entre todos os de Parts Unknown, em tom sentimental. Ele chegou a comparar a importância de Bocuse para a identidade da cozinha francesa à de Muhammad Ali para o boxe, citando o prato Président Giscard d'Estaing, sopa de trufas negras coberta por uma cúpula de massa, criada para um almoço oficial no Palácio do Eliseu em 1975 e que rendeu a Bocuse o título de Cavaleiro da Legião de Honra.

Raan Jay Fai - Bangcoc (Tailândia)

Raan Jay Fai - Bangcoc (Tailândia) (Divulgação)

Bourdain chamou a cozinheira de rua Supinya Junsuta, conhecida como Jay Fai, de "Mozart do wok" depois de vê-la preparar sua famosa omelete de caranguejo, feita com um quilo inteiro de carne do crustáceo envolto em uma camada crocante e dourada de ovo frito. A aparição em "Parts Unknown" tornou a barraca ainda mais concorrida, e anos depois, já na casa dos 70, Junsuta se tornou a primeira cozinheira de rua do mundo a receber uma estrela Michelin.