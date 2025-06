Conheça as canetas Montblanc criadas para o filme de Wes Anderson

Para além dos atores, cenas de cinema também são marcadas por objetos icônicos. É o caso da Montblanc e seus instrumentos de escrita. No ano passado, a Mont­blanc Meisterstück 149 fez uma breve aparição no primeiro episódio de Ripley, série da Netflix. Agora, a Maison alemã apresenta canetas desenvolvidas especialmente para o filme O Esquema Fenício.

Foram desenvolvidos dois modelos de instrumentos de escrita para o longa dirigido por Wes Anderson. Ambos os modelos se inspiram peças históricas da Montblanc encontrados nos arquivos da Maison.

Os modelos são a Heritage Rouge et Noir Coral, com clipe em forma de serpente, inspirado no estilo Heritage, foi descontinuado em 2019, mas, mediante solicitação, foi relançado em produção limitada para criar sete peças para o filme.

Montblanc: modelo Heritage Rouge et Noir Coral (Montblanc/Divulgação)

Embora a cor coral e o clipe em forma de serpente da caneta-tinteiro já fossem inspirados em um instrumento de escrita Rouge et Noir da década de 1920, as peças apresentadas no filme foram posteriormente personalizadas para se assemelharem ainda mais à versão original da década de 1920, com o cone de cada caneta-tinteiro pintado de preto.

Já o modelo Meisterstück 149 "Look Anos 50" foi chamado de "Caneta Birthright" no filme. Duas peças desta versão personalizada foram criadas para se assemelhar ao design da Meisterstück na década de 1950, a fim de combinar com o cenário do filme. O modelo personalizado apresenta anéis bicolores na tampa e a gravação "149" no cone.

Esta não é a primeira coleção da Montblanc com Wes Anderson. Para celebrar o centenário da Maison no ano passado, o diretor americano criou um curta-metragem especial intitulado "100 Anos de Meisterstück".