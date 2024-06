Por que Mark Zuckerberg mudou de estilo? Dono da Meta usa camiseta de mil dólares

Mark Zuckerberg, o CEO que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, está mais "descolado". Do clássico moletom universitário, o bilionário dono da Meta vem aparecendo nos últimos meses com um visual audacioso para os padrões do Vale do Silício.

Um estilista disse ao Business Insider que a mudança poderia ser parte de uma estratégia para “torná-lo acessível e mostrar que ele é um cara divertido”

Zuckerberg foi recentemente flagrado vestindo uma camiseta Balmain de US$ 1.150 enquanto estava de férias em Ibiza, na Espanha, com sua esposa, Pricilla Chan.

Disponível no site da marca e na Saks Fifth Avenue, a peça de gola redonda de manga curta de algodão e lã traz o nome e o logotipo da marca em relevo, dando a Zuckerberg uma nova aparência. É uma mudança e tanto em relação às camisas do chamado luxo silencioso" que ele tradicionalmente usa.

A camiseta foi combinada com óculos escuros com lentes espelhadas, shorts azul escuro e uma barba por fazer.

Não foram apenas os fãs que notaram suas roupas mais casuais e aventureiras (para um chefe de tecnologia). Até o chefe do Instagram, Adam Mosseri, disse recentemente em um podcast: “Acho que as roupas são divertidas, dou muito apoio”.

O estilo mais moderno de Zuckerberg funciona como uma reformulação de seus maneirismos quase que robóticos. Muitos deles renderam memes. Não sabemos se apreciados pelo bilionário dono da Meta.