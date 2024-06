Moda e praia à italiana: Missoni assina beach club de hotel na Sicília

Após Jacquemus repaginar o Four Seasons nas Bahamas, um novo beach club recebe assinatura de moda. Em parceria com a Missoni, o Verdura Resort, endereço da Rocco Forte Hotels localizado na costa sul da Sicília recebe a assinatura da marca de moda italiana.

Situado em 230 hectares de costa mediterrânea ensolarada, o Verdura Resort é o cenário perfeito para os padrões clássicos da Missoni que homenageiam a Dolce Vita. Com uma crença partilhada na tradição e qualidade, a colaboração entre Missoni e Rocco Forte Hotels é uma extensão natural da identidade partilhada das marcas em torno do artesanato italiano e do fascínio internacional.

O Missoni Resort Club at Verdura ocupou toda a praia privada do hotel e personalizou o espaço com os motivos e cores icônicas da marca de moda italiana. Desde espreguiçadeiras a cadeiras e cabanas, cada elemento do design do clube de praia reflete o ambiente mediterrânico do hotel numa mistura de encantadores tons de azul e verde.

Dentro do resort, os hóspedes também encontrarão a loja pop-up Missoni, uma boutique de marca única onde poderão navegar por peças cuidadosamente selecionadas que se harmonizam com a estética do beach club.

1 /6 (Cada elemento do design do clube combina a energia criativa da Missoni com a sofisticação e o luxo do Verdura Resort.)

2 /6 (Cada elemento do design do clube combina a energia criativa da Missoni com a sofisticação e o luxo do Verdura Resort.)

3 /6 (Um novo beach club em parceria com a Missoni estreia no Verdura Resort, na costa sul da Sicília.)

4 /6 (Um novo beach club em parceria com a Missoni estreia no Verdura Resort, na costa sul da Sicília.)

5 /6 (Cada elemento do design do clube combina a energia criativa da Missoni com a sofisticação e o luxo do Verdura Resort.)

6/6 (Um novo beach club em parceria com a Missoni estreia no Verdura Resort, na costa sul da Sicília.)

A parceria estende-se da praia, à boutique, ao bar, onde os hóspedes amantes da moda poderão encontrar a lista de cocktails “Missoni x Verdura Resort”. Habilmente elaborados pelos mixologistas do Verdura Resort, os coquetéis são inspirados na natureza abundante da ilha e no brilho artístico de Missoni. Disponível no bar da piscina e no bar da praia, cada bebida é preparada com ingredientes locais da Sicília, incluindo aqueles cultivados na fazenda Rocco Forte Hotels em Agrigento.

O icônico resort siciliano de luxo da Rocco Forte Hotels tem vista para as águas cristalinas do Mediterrâneo a partir da costa sul da Sicília. Imerso num parque de 230 hectares, dispõe de 203 quartos e suítes, bem como 20 novas Rocco Forte Private Villas, situadas na encosta que desce suavemente em direcção à costa privada do resort, com mais de 1,8 quilômetro de comprimento.

Os restaurantes e bares do resort celebram a cozinha mediterrânica com ingredientes sazonais típicos da ilha, acompanhados por uma extensa carta de vinhos. O Verdura Spa é um refúgio exclusivo com uma abordagem holística à saúde e ao bem-estar: 4.000 metros quadrados com quatro piscinas de talassoterapia, duas saunas, um hammam e uma vasta oferta de tratamentos e programas personalizados.