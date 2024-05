Meta anuncia novas ferramentas de inteligência artificial para anunciantes

Nesta quarta-feira, a Meta revelou uma série de novos recursos de inteligência artificial generativa voltados para anunciantes. Com foco no desenvolvimento de imagens e textos através de avançadas tecnologias de IA, essas ferramentas são projetadas para facilitar a customização e eficácia das campanhas publicitárias em plataformas como Facebook e Instagram.

A empresa de Mark Zuckerberg reportou um aumento de 27% na receita do primeiro trimestre de 2024, alcançando US$ 36,5 bilhões. Este foi o maior crescimento desde 2021 para a Meta, que reestruturou seu sistema de anúncios com investimentos fortes em inteligência artificial após a nova política de privacidade da Apple.

Segundo a Meta, hoje 30% das postagens de conteúdo no feed do Facebook são entregues por um sistema de recomendação personalizado, enquanto mais de 50% do conteúdo que as pessoas veem no Instagram agora é recomendado por IA.

"Quando testamos recentemente o recurso de geração de plano de fundo da Meta, observamos um aumento de 13% em nosso retorno sobre os gastos com publicidade", disse Wesley Ng, fundador e CEO da Casetify, marca especializada na produção de capas para smartphones e outros aparelhos, em nota para a imprensa.

Novos recursos de IA da Meta

A empresa-mãe do Facebook e do Instagram acaba de anunciar novas ferramentas de inteligência artificial generativa para facilitar a criação de anúncios nas plataformas que, por enquanto, só estão disponíveis em inglês. Veja:

Imagem: anunciantes agora podem gerar variações de imagens a partir de um anúncio original, ajustando-as para diferentes formatos e superfícies, o que é ideal para plataformas diversas. Além disso, é possível adicionar sobreposições de texto com várias opções de fontes;

anunciantes agora podem gerar a partir de um anúncio original, ajustando-as para diferentes formatos e superfícies, o que é ideal para plataformas diversas. Além disso, é possível adicionar com várias opções de fontes; Texto: a geração de texto foi aprimorada para refletir a voz e o tom da marca, criando variações para títulos e textos principais. Em breve, essa capacidade será integrada ao Meta Llama 3, melhorando ainda mais o desempenho dos anúncios.

Meta: exemplo de como será a geração de imagem e texto (Meta/Divulgação)

Os novos recursos de IA estão disponíveis no Gerenciador de Anúncios por meio da Advantage+, que teve suas ferramentas existentes atualizadas.

A Meta também está expandindo os testes do Meta Verified, serviço de assinatura mensal para empresas que em breve estará disponível no WhatsApp. Antes sendo testada na Austrália, Nova Zelândia e Canadá, agora a ferramenta também estará disponível na Argentina, México, Chile, Peru, França e Itália. Não há previsão de chegada no Brasil.

O Meta Verified promete oferecer benefícios como verificação de perfil, suporte à conta e monitoramento de falsificação de identidade, assegurando que as empresas possam desenvolver sua presença online de forma segura e confiável.