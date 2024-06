Adeus à camiseta básica: conheça o novo guarda-roupa no Vale do Silício

Um par de calças jeans e uma blusa de gola alta Issey Miyake era o uniforme de Steve Jobs. Provavelmente um armário fácil de organizar, com poucas questões de combinações e um precursor de um estilo o Vale do Silício. No entanto, o estilo monocromático aparece saturado, com profissionais da tecnologia buscando novidades em seus guarda-roupas.

Com o retorno ao trabalho presencial, consultores de moda afirmam que é necessário repaginar o estilo, como deixar tons branco, preto e cinza para trás e optar por peças coloridas.

Trabalhadores do Vale do Silício têm buscado ajuda com consultores de estilo. Serviços de consultoria podem custar 900 dólares presencialmente ou 500 dólares online, com definição de paleta de cores e guia da compras online.

“Se você conseguir que eles experimentem algo novo, e eles receberem um elogio de alguém logo depois, isso tornará muito mais fácil para eles continuarem atualizando seu guarda-roupa”, diz o consultor de imagem Eddie Hernandez ao SF Standard.

Ainda que o calor seja predominante ao longo do ano no Brasil, usar shorts e regata para trabalhar não é recomendado. Roupas respiráveis e tecnológicas da Insider podem ser uma saída.

Já em dias frios, o moletom pode ser substituído pelo também confortável cashmere.

Para elevar o visual, joias são uma recomendação. Mark Zuckerberg, CEO da Meta é um recente exemplo de como as joias podem acrescentar no estilo. Relógios e pulseiras também são opções clássicas. Busque por marcas como Tudor, a irmã mais jovem da Rolex.