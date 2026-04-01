Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos da Netflix em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Filmes clássicos como "Clube da Luta", além da nova série de "Stranger Things", estão entre os destaques do mês

Abril na Netflix: veja os filmes e séries que entram no catálogo

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h19.

Tudo sobreNetflix
Saiba mais

O ano de 2026 segue a todo vapor e o mês de abril chega com uma variedade de estreias na Netflix. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes clássicos e premiados.

Entre os destaque para as séries, estão produções aguardadas como Stranger Things: Histórias de 85 e a terceira temporada de Com Carinho, Kitty, além da volta da emocionante série documental Amor no Espectro.

Já para os filmes, lançamentos como o sucesso Meu Malvado Favorito 4 e o épico de ação Missão: Impossível - O Acerto Final garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em abril de 2026:

Séries que entram na Netflix em abril

Filmes que entram na Netflix em abril

  • Comer, Rezar, Ladrar | 01/04/2026
  • As Duas Faces de um Crime | 03/04/2026
  • Missão: Impossível - O Acerto Final | 04/04/2026
  • Rio, Eu Te Amo | 04/04/2026
  • Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo | 07/04/2026
  • As Patricinhas de Beverly Hills | 09/04/2026
  • Gran Torino | 10/04/2026
  • MaXXXine | 11/04/2026
  • Selena | 16/04/2026
  • Chicago | 16/04/2026
  • O Curioso Caso de Benjamin Button | 17/04/2026
  • A Senha: Swordfish | 17/04/2026
  • O Gângster | 18/04/2026
  • Clube da Luta | 19/04/2026
  • Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro | 24/04/2026
  • O Jogo do Predador | 24/04/2026
  • A Caçada | 30/04/2026

Documentários e especiais

  • Ronaldinho Gaúcho | 16/04/2026

Eventos ao vivo

  • Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov | 11/04/2026

Conteúdo infantil e família

  • Os Caras Malvados: A Série: Temporada 2 | 02/04/2026
  • Meu Malvado Favorito 4 | 04/04/2026
  • Smurfs | 09/04/2026
  • Space Jam: Um Novo Legado | 17/04/2026
  • Os Batutinhas | 17/04/2026

Animes

  • One Piece: Elbaph Arc | 11/04/2026
Acompanhe tudo sobre:NetflixStreamingSériesFilmes

