Lançamentos da Netflix em abril de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor e o mês de abril chega com uma variedade de estreias na Netflix. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes clássicos e premiados.
Entre os destaque para as séries, estão produções aguardadas como Stranger Things: Histórias de 85 e a terceira temporada de Com Carinho, Kitty, além da volta da emocionante série documental Amor no Espectro.
Já para os filmes, lançamentos como o sucesso Meu Malvado Favorito 4 e o épico de ação Missão: Impossível - O Acerto Final garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores.
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em abril de 2026:
Séries que entram na Netflix em abril
- Amor no Espectro: Temporada 4 | 01/04/2026
- Com Carinho, Kitty: Temporada 3 | 02/04/2026
- Cães de Caça: Temporada 2 | 03/04/2026
- Mar Branco: Temporada 3 | 10/04/2026
- Treta: Temporada 2 | 16/04/2026
- A Gente Tenta | 18/04/2026
- A Dona da Bola: Temporada 2 | 23/04/2026
- Stranger Things: Histórias de 85 | 23/04/2026
- Homem em Chamas | 30/04/2026
Filmes que entram na Netflix em abril
- Comer, Rezar, Ladrar | 01/04/2026
- As Duas Faces de um Crime | 03/04/2026
- Missão: Impossível - O Acerto Final | 04/04/2026
- Rio, Eu Te Amo | 04/04/2026
- Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo | 07/04/2026
- As Patricinhas de Beverly Hills | 09/04/2026
- Gran Torino | 10/04/2026
- MaXXXine | 11/04/2026
- Selena | 16/04/2026
- Chicago | 16/04/2026
- O Curioso Caso de Benjamin Button | 17/04/2026
- A Senha: Swordfish | 17/04/2026
- O Gângster | 18/04/2026
- Clube da Luta | 19/04/2026
- Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro | 24/04/2026
- O Jogo do Predador | 24/04/2026
- A Caçada | 30/04/2026
Documentários e especiais
- Ronaldinho Gaúcho | 16/04/2026
Eventos ao vivo
- Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov | 11/04/2026
Conteúdo infantil e família
- Os Caras Malvados: A Série: Temporada 2 | 02/04/2026
- Meu Malvado Favorito 4 | 04/04/2026
- Smurfs | 09/04/2026
- Space Jam: Um Novo Legado | 17/04/2026
- Os Batutinhas | 17/04/2026
Animes
- One Piece: Elbaph Arc | 11/04/2026
