Regulador dos EUA aprova a negociação de perpétuos de bitcoin na Kalshi

A Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aprovou a oferta de futuros perpétuos de bitcoin pela plataforma de mercados preditivos Kalshi, da brasileira Luana Lopes.

O contrato BTCPERP usa como referência o preço à vista do bitcoin e se torna mais uma maneira de se expor ao bitcoin sem precisar usar autocustódia ou corretoras de criptomoedas. Além disso, futuros perpétuos também trazem a possibilidade de montar posições alavancadas para conseguir mais remuneração com menos investimento.

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De acordo com o site Decrypt, a Kalshi prevê lançar seu perpétuo de bitcoin ao longo do próximo mês. A ordem da CFTC requer que a Kalshi liste e mantenha o contrato BTCPERP em conformidade com todas as regulamentações da autarquia.

Com a decisão da CFTC, a exchange Coinbase também fica com o caminho aberto para ofertar futuros perpétuos de criptomoedas.

“Grande dia para nossos traders que moram nos EUA e para a Coinbase. Até agora, usuários dos EUA estavam bloqueados para perto de 80% dos mercados de criptoativos (futuros perpétuos e opções). Mas não mais!”, escreveu Brian Armstrong, o CEO da Coinbase, em postagem na rede social X (Twitter).

Big day for our US-based traders, and for Coinbase. Until now, US users have been locked out of ~80% of global crypto markets (perpetual futures and options). But not anymore! Coinbase is the first and only regulated platform able to connect US users to global crypto options… pic.twitter.com/7EdDUN3Yn6 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 29, 2026

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