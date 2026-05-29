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Regulador dos EUA aprova a negociação de perpétuos de bitcoin na Kalshi

Decisão abre espaço para que outras empresas, como a Coinbase, também ofertem contratos que permitem exposição alavancada ao criptoativo

Luana Lopes Lara, a mais nova bilionária brasileira e COO da Kalshi (Edição EXAME)

Luana Lopes Lara, a mais nova bilionária brasileira e COO da Kalshi (Edição EXAME)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14h36.

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A Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aprovou a oferta de futuros perpétuos de bitcoin pela plataforma de mercados preditivos Kalshi, da brasileira Luana Lopes.  

O contrato BTCPERP usa como referência o preço à vista do bitcoin e se torna mais uma maneira de se expor ao bitcoin sem precisar usar autocustódia ou corretoras de criptomoedas. Além disso, futuros perpétuos também trazem a possibilidade de montar posições alavancadas para conseguir mais remuneração com menos investimento.  

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De acordo com o site Decrypt, a Kalshi prevê lançar seu perpétuo de bitcoin ao longo do próximo mês. A ordem da CFTC requer que a Kalshi liste e mantenha o contrato BTCPERP em conformidade com todas as regulamentações da autarquia.  

Com a decisão da CFTC, a exchange Coinbase também fica com o caminho aberto para ofertar futuros perpétuos de criptomoedas.

“Grande dia para nossos traders que moram nos EUA e para a Coinbase. Até agora, usuários dos EUA estavam bloqueados para perto de 80% dos mercados de criptoativos (futuros perpétuos e opções). Mas não mais!”, escreveu Brian Armstrong, o CEO da Coinbase, em postagem na rede social X (Twitter).  

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