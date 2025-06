Mesmo com guerra comercial, 'Missão Impossível' lidera bilheteria na China

Mesmo com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o novo filme da franquia 'Missão Impossível' lidera a bilheteria no país asiático.

O último longa da saga, 'O Acerto Final', teve a maior estreia de um longa norte-americano no país em 2025.

Sendo o oitavo filme da franquia de Tom Cruise, a produtora Paramount Global arrecadou cerca de US$ 25,2 milhões em 11.847 salas de cinema na China durante o final de semana de estreia.

A produção deve ultrapassar 'Minecraft - O Filme', (Warner Bros) que lidera o ranking como a maior bilheteria de um filme dos Estados Unidos na China em 2025, com US$ 29 milhões desde seu lançamento.

Apesar de 'Missão Impossível: O Acerto Final', estar enfrentando um desempenho parecido com o penúltimo lançamento da franquia - lançado em 2023 -, o novo longa mostra que Hollywood ainda resiste às tensões entre as duas maiores economias do mundo. Em abril, o governo chinês anunciou que reduziria moderadamente o número de filmes americanos no país. A decisão ocorreu durante as disputas comerciais com os EUA.

A franquia 'Missão: Impossível', com o astro Tom Cruise no papel do agente Ethan Hunt, representa o interesse do público chinês por produções estadunidenses. Em 2018, no auge da presença de filmes americanos no mercado local, o sexto longa da série estreou com US$ 77 milhões em bilheteria.

Desde então, o número de estreias e os resultados nas bilheterias chinesas foram diminuindo, de acordo com informações do site Bloomberg.

Atualmente, em meio a uma estratégia voltada ao estímulo do consumo interno, o governo chinês tem retomado a liberação de filmes estrangeiros. A medida visa incentivar os gastos dos consumidores, especialmente durante visitas a shoppings e cinemas, como parte de um esforço mais amplo para fortalecer a economia interna.